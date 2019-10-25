Главный кардиолог Минздрава назвал самые опасные ошибки «сердечников»

Москва, 25 октября. Главный специалист Минздрава России по кардиологии рассказал об ошибках жителей России, страдающих от проблем с сердцем и сосудами. При этом специалист подчеркивает, что его советы касаются практически каждого жителя нашей страны.

Главный специалист Минздрава РФ по кардиологии, директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов напомнил, что к 40-45 годам, а иногда и значительно раньше, у большинства людей начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Мало кто может избежать проблем с гипертонией, которая является главным виновником инфаркта, передает «Царьград».

Бойцов призывает не отчаиваться, поскольку есть действенные способы профилактики гипертонии и инструменты для поддержания нормального состояния организма, если болезнь уже прогрессирует.

Медик обращает внимание, что максимальное давление, которое может позволить себе человек, это 140 на 90. Все, что выше, является проблемой. Понятия «рабочее давление» не существует, предостерегает Бойцов.

Еще одно опасное заблуждение — прием лекарств от гипертонии курсами. Бойцов обращает внимание, что многие пьют таблетки неделю – другую и бросают их, как только давление более или менее нормализовалось. Врач подчеркивает: современная медицина не признает курсовой терапии гипертонии, потому что это заболевание — навсегда. Поэтому препараты от гипертонии нужно принимать постоянно.

Кроме того, передает KP.RU, врач обращает внимание, что на сегодняшний день не существует возможности почистить сосуды препаратами. Любая реклама, обещающая обратное, — это лишь отъем денег у пациентов.

Ранее заведующий терапевтическим отделением московской клинической больницы №1 Сергей Стеблецов рассказал о первых признаках гипертонического криза. Если давление повышено долгое время, последствия могут быть плачевными. Врач настоятельно советует всем, у кого есть проблемы с давлением, обязательно иметь при себе соответствующие лекарства. Если же они не помогают в течение 30–40 минут после приема, вызывать скорую.