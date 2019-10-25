ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности

Нью-Йорк, 25 октября. Организация Объединенных Наций сообщила о затишье в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, откуда выводятся курдские группировки. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, после завершения турецкой операции «Источник мира» не было зафиксировано ни одного столкновения.

«Я счастлив, что сейчас нам не поступает никаких данных о новой эскалации или конфликтах на северо-востоке Сирии. Я четко осознаю, что настало время начать серьезно обсуждать развязку», — отметил он.

Генсек ООН также заявил о необходимости начать работу конституционного комитета в Женеве, которая станет первым серьезным шагом на пути к урегулированию вооруженного конфликта.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу российская военная полиция впервые осуществляла патрулирование по новому маршруту.

1 Организация запрещена на территории РФ.