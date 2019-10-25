Близнецы Галкина и Пугачевой научились «отрываться» от папарацци в розовой карете

Москва, 25 октября. Известный телеведущий Максим Галкин выложил в личный профиль Instagram нарезку из домашних видеозаписей, на которых запечатлены его совместные дети с Пугачевой.

Шестилетние близнецы Лиза и Гарри — непоседы. На первом отрывке фанаты видят, как малыши катаются в розовой карете, подаренной артистом Филиппом Киркоровым, по территории семейного замка в подмосковной деревне Грязь.

На вопрос отца о том, кто находится в карете, Лиза говорит, что «мы оторвались». Галкин не понял, что имеет в виду ребенок и переспросил, от кого же оторвались дети.

«Ну, от папарацци», — невозмутимо ответила девочка.

Ее брат, услышав про журналистов, нажал на педаль газа, и дети умчались вдаль на гламурном транспорте, пишет Пятый канал.

На втором отрывке Галкин заснял, как девочка раскачивается на спортивном уголке, оборудованном в детской комнате.

«Жизнь у меня неплохая», — констатирует малышка.

На третьем видео близнецы делятся своими впечатлениями от посещения водного представления с дрессированными дельфинами.

Также телеведущий снял, как его дочь крутится перед зеркалом и подтягивается на турниках.

Ранее сообщалось, что Пугачева напугала фанатов своим селфи, сделанным в честь грядущего показа ее шоу, снятого весной текущего года в Кремлевском дворце. На концерте в числе зрителей присутствовали такие звезды российской эстрады, как Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие, пишет телеканал «360».

Недавно в СМИ просочилась информация о пенсиях российских певцов и актеров, сообщает Deita.ru. Ежемесячное пособие примадонны составило 47 тысяч рублей.