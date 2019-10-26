Тракторист протаранил оторвавшееся от грузовика колесо, чтобы спасти незнакомцев

Машинист трактора Зульфат Гатауллин спас жизни людей, вовремя заметив летевшее на легковушку колесо грузовика. Мужчина пошел на таран и ковшом остановил угрозу целой семье, находившейся в машине. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Все случилось вечером 21 октября на трассе М-5 Мирный — Дема рядом с селом Урахбахтино под Уфой.

«Я работаю дорожником. Мы возвращались с работы на базу, и, не доезжая до развязки, я увидел это колесо, — вспоминает Зульфат. — Я впереди ехал, а у меня из кабины трактора хороший обзор. Колесо отвалилось от фуры, выскочило со встречки и летело прямо на нас. Сзади машина «Нива» ехала, я проскочил бы, а они, наверное, не успели бы. Там и думать времени не оставалось. Я решил идти на таран, повернул трактор прямо на колесо, ударил ковшом, от этого оно развернулось, пролетело через меня и упало на поле. И в «Ниву» не попало. А на следующий день я узнал, что меня ищут через соцсети и уже вышли на нашего мастера. Я про это даже не знал. На следующей неделе поехал на работу, позвонил мастер, сказал, что меня ищут, пишут…»

Пассажиры и водитель той самой «Нивы» действительно разместили в социальных сетях посты, чтобы поблагодарить своего спасителя и рассказать о его поступке. Однако сам Зульфат наотрез отказывается называть себя героем и не считает, что сделал что-то выдающееся.

«Это просто какой-то момент был, так вышло, — объясняет он. — Я даже не помню лиц тех, кто написал про меня. Они потом меня нашли, поблагодарили и отправили все в соцсети. А на момент происшествия мы даже пообщаться не успели, минут пять постояли и уехали».

Зульфату Гатауллину 36 лет, с 2005 года он работает на дорожно-эксплуатационном предприятии неподалеку от Уфы, участвуя в работах по содержанию трассы М-5. Кстати, после героического «тарана» мужчина, можно сказать, сразу пошел на повышение: из механика трактора он стал водителем, чему очень рад.