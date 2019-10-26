Госдума одобрила закон о повышении МРОТ в первом чтении. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В «Сколково» прошел форум «Открытые инновации» На какие специальности молодежи обратить внимание, какие технологии станут частью нашей жизни? Эти и другие вопросы с 21 по 23 октября обсуждались на форуме «Открытые инновации» в «Сколково». 600 спикеров, 20 000 участников и гостей. Они поговорили о компьютерных решениях в разных сферах жизни: в медицине, образовании, ЖКХ и культуре. Как отметил в своем выступлении российский премьер Дмитрий Медведев, в ближайшее время рынок труда существенно изменится, поэтому особое внимание на новые тенденции должны обратить отечественные вузы: «Ученые утверждают, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн традиционных рабочих мест на планете появится 133 млн новых. Мы должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, роботами. Низкоквалифицированный труд должен отходить, в конечном счете, к роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы», — сказал Дмитрий Медведев, председатель правительства.

Прорыв дамб на Сейбе унес жизни 17 человек Особенно много работы на этой неделе у спасателей и экстренных служб Красноярского края. На месте ЧП в районе поселка Щетинкино, где погибли 17 человек и пострадали около 30, еще идут поиски пропавших без вести. Напомним, что трагедия случилась 19 октября, когда на реке Сейба прорвало целый каскад дамб. Гигантский селевой поток обрушился на общежития, где отдыхали рабочие с местного золотого прииска. После обысков в компании ООО «Сисим», ответственной за рудник, оперативники выяснили, что плотины были построены незаконно. Несколько сотрудников фирмы задержаны: директор, а также горный мастер и начальник участка. Из троих свою вину признал только последний, он сознался в нарушении правил безопасности в ходе работ. Расследование дела продолжается.

В Подмосковье найдены тела жертв ОПГ Шишканова Еще одна громкая история спустя долгие годы получила продолжение в Подмосковье. 12 дней вблизи одного из дачных массивов Раменского района велись раскопки. По их итогам оперативники нашли тела четырех человек — местного депутата Татьяны Сидоровой и ее родственников. Все они пропали еще в 2012 году. По версии следствия, ответственность за убийство несет ОПГ криминального авторитета Олега Медведева. Хотя до смены фамилии он был известен как Олег Шишканов (СМИ зачастую называют «вором в законе»). За свои похождения он был задержан лишь в июле этого года. Затем в руки оперативников попались еще восемь его соучастников, фигурантов уголовных дел об убийствах, вымогательствах, хранении оружия и других статей. О пропаже Сидоровой семь лет назад сообщила администрация Раменского района, когда депутат не пришла на работу. Женщину и ее родных похитили, предположительно, из-за земельного спора. Сидорова отказалась передавать Шишканову участок ЗАО «Племзавода Раменское» (ей принадлежавшего). Сейчас следствие выясняет роль каждого фигуранта дела, а также их возможное участие в других преступлениях.

Пилот Ми-8Т осужден на два года за крушение под Хабаровском Два года в колонии-поселении. Такой вердикт огласил хабаровский суд в отношении пилота Сергея Ошлакова. Его признали виновным в нарушении правил безопасности, повлекшего за собой гибель пяти человек. Речь идет об авиакатастрофе 2015 года. Тогда вертолет Ми-8Т следовал коммерческим рейсом из бухты Онгачан в Хабаровск. На борту воздушного судна находились 16 человек — трое членов экипажа и 13 туристов. Полет осложнился туманом, в условиях плохой видимости вертолет попал в «вихревое кольцо» и рухнул в Охотское море. Жертвами трагедии стали пятеро. Расследование показало, что виновником стал именно командир судна, вовремя не вернувшийся на аэродром. Более того, при полете он не выдержал безопасных высот и скоростей. Впрочем, сам пилот свою вину так и не признал.