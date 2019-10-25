Отец Бутиной заявил, что будет встречать Марию в России

Москва, 25 октября. Валерий Бутин, отец освобожденной из федеральной тюрьмы в США россиянки Марии Бутиной, опроверг фейк о том, что он вылетел в Штаты. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Валерий Бутин сообщил, что не летит в США и будет встречать дочку в России.

Ранее Mash со ссылкой на окружение семьи Бутиных сообщил, что мужчина якобы вылетел в Штаты за дочерью. Как рассказал Валерий Бутин в комментарии ФАН, это неправда. Ему также неизвестно точное время прибытия дочери в Москву.

Ранее стало известно, что Мария Бутина, которая отбыла в США 18-месячный тюремный срок, 25 октября была освобождена из федеральной тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида. Как передавал телеканал NBC News, девушка была взята под стражу сотрудниками иммиграционно-таможенной службы Соединенных Штатов. Ожидается, что в скором времени она будет депортирована в Россию.

Напомним, Марию Бутину задержали в июле 2018 года на территории США и обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента. По данной статье девушке грозило до 15 лет лишения свободы, однако 13 декабря 2018 года она пошла на сделку со следствием и признала свою вину.

26 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы. Россиянку должны были освободить из тюрьмы и депортировать на родину 5 ноября текущего года, но в июне ей сократили срок отбывания наказания на 10 дней.