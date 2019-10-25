Политолог объяснил, почему в Германии недовольны переброской войск НАТО к границам России

В бундестаге депутаты «Левой партии» выразили обеспокоенность намерениями НАТО перебросить войска из ФРГ в Польшу. Они считают, что это нарушает основополагающий акт Россия — НАТО, согласно которому блок обязуется не размещать значительные военные силы на территории новых стран-участниц вблизи границ Российской Федерации. Но и это последнее действующее соглашение между Западом и Россией находится под большой угрозой, считает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Все договоренности давно уже забыты, — считает политолог. — Давайте вспомним, сколько было обещаний о нерасширении НАТО на восток. Кто теперь вообще помнит об этих байках, которым поверил [экс-президент СССР Михаил] Горбачев, а затем и [первый президент РФ Борис] Ельцин? Если не отвечать агрессивно на эти расширения — симметрично или ассиметрично — то блок так и продолжит расширяться дальше».

Недовольство жителей Германии вполне логично, отметил Владимир Корнилов, и никто из них никогда не проявлял особой радости по поводу присутствия американского воинского контингента на ее территории.

«Если вы посмотрите немецкие соцопросы, то увидите, что большинство населения выступает за то, чтобы натовские базы были выведены из страны, — сказал политолог. — Они считают их угрозой собственному суверенитету, особенно те, на которых есть ядерное оружие. Ну а поляки пока радуются возможности разместить у себя иностранных военных, плохо понимая, насколько сильно это может им навредить».

По его мнению, руководство ФРГ пока напрямую не говорит о нежелательности присутствия баз НАТО, чтобы не ухудшать отношения с товарищами по блоку. Пока все находится на стадии идей и обсуждений, но, учитывая то, что эта тема муссируется уже несколько десятилетий, скорее всего, так все и останется. К тому же и немецкий парламент не един в своем мнении.

«Не стоит по заявлениям депутатов из «Левой партии» судить о мнении всего бундестага, — подчеркнул Корнилов, — полной картины это не отражает. К тому же есть там депутаты, которые выступают и за полное ядерное разоружение. Есть и те, кто выступает за улучшение отношений с Россией. Помимо «левых», это также и представители «Альтернативы».

По словам политолога, уже многие годы эти партии проявляют пророссийские взгляды. Этим можно объяснить, почему в настоящее время они активно протестуют против переброски войск НАТО на восток.