Руины Старого города: фоторепортаж ФАН из Бенгази

Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжает публиковать фоторепортаж о жизни в Бенгази после активной фазы боевых действий.
Ещё в мае 2014 года Халифа Хафтар объявил о начале военной операции под названием «Достоинство Ливии», целью которой было освобождение территории страны от террористических группировок. Основные силы радикальных исламистов к тому времени плотно обосновались в Бенгази. Настолько плотно, что Ливийской Национальной Армии (ЛНА) потребовалось почти три года на полное освобождение города.
5 июля 2017 года Бенгази был освобождён. Сейчас город постепенно восстанавливают, но память о том, насколько тяжёлые тут шли бои, осталась. Район Старого города (на местном — Мадина), который до сих пор лежит в руинах, служит напоминанием о тех кровавых событиях.
В здании, стоящем слева от ржавеющего корпуса БМП-1, раньше был паспортный стол, в котором жители Бенгази получали загранпаспорта. На верхних этажах этого дома находились снайперские позиции террористов.
Нос навсегда застывшей боевой машины смотрит в сторону местной набережной и морского порта.
Улица Омара Мухтара — национального героя, боровшегося с итальянскими оккупантами в 1923-1931 г.г. Здание слева — бывшее главное полицейское управление города Бенгази.
Во всех высотных домах на верхних этажах сидели снайперы. Из-за них солдатам ЛНА приходилось сначала подгонять джипы с пулемётами, а потом уже под прикрытием их плотного огня штурмовать захваченные террористами здания.
В этом доме тоже были снайперы, но из-за узких улиц джипы подогнать не удавалось. С засевшими внутри радикальными исламистами церемониться не стали — просто нанесли по зданию точечный авиаудар.
Синее здание по центру — "Большой отель", — было построено ещё во времена короля Идриса. Здания по бокам были возведены итальянцами во времена колонизации Ливии.
Последствия точечного авиаудара изнутри.
Большинство улиц в Старом городе выглядят сейчас так. Шум города тут практически не слышен, так что погружение в атмосферу получается более, чем полное.
Ещё одно бывшее административное здание. Прямо напротив него — лавочки и небольшой парк, которые почти не пострадали, чего не скажешь о зданиях.
О готовящейся операции по освобождению города мирных жителей предупредили заранее. Уставшие от бандитского беспредела люди уходили с минимумом вещей, оставляя квартиры с мебелью и вещами.
Одна из школ в Старом городе. Учебное заведение практически не пострадало, если сравнивать с другими домами, но всё равно сейчас пустует. Люди в этот район только начали возвращаться, так что и его восстановлением муниципальные власти занялись совсем недавно.
А это уже последствия действий террористов, а точнее, взорвавшейся внутри здания мины. Когда бандиты поняли, что эта война ими проиграна, они пустились в бегство. Напоследок террористы минировали дома и либо сразу взрывали их, либо оставляли ловушки.
По центру — бывшее здание крупной страховой компании. Оно находится прямо перед небольшой площадью «Аль Шаджара». На этом фото площадь скрыта зданием слева.
На первых этажах большинства зданий разруха и запустение, иногда попадаются выбитые взрывами участки стен.
Здесь тоже сидели снайперы, пытавшиеся помешать освобождению Бенгази. Так здание выглядит снаружи.
А так — изнутри. Здесь тоже постаралась авиация ЛНА.
Надпись на стене: «Улица погибшего героя Кайс Арвия». На самом деле, улица называется иначе, а это название дали ему солдаты ЛНА. Погибший — солдат ливийской армии, он в этом доме родился и жил. Именно у стен родного дома и погиб, защищая его наступления террористов.
От некоторых зданий остались лишь груды обломков и торчащая из бетона, искорёженная жуткими взрывами арматура.
Общий смысл фразы на стене — «Позаботься о себе сам». Её оставили активисты после освобождения Бенгази. Посыл не в том, что никому до мирных жителей нет дела, а в том, чтобы объединить усилия и самим внести вклад в восстановление города.
Часто попадаются граффити. Простенькие, но, тем не менее, отражающие саму суть. Например, смерть.
Или карикатурное изображение террориста с подписью: «Нет страха». Так жители показывали, что они не боятся боевиков.
Ещё один карикатурный радикальный исламист с красными от гнева глазами и перекошенным лицом.
Символ победы с подписью: «Свобода». Так вернувшиеся в Бенгази жители выражали благодарность ЛНА и Халифе Хафтару за освобождение города.
Имена и фамилии троих солдат из числа освободителей. Так солдаты ЛНА из других городов Ливии оставляли о себе память в Бенгази.
В Бенгази стекались террористы не только со всей Африки, но и со всего мира. Вот, например, автограф одного из захватчиков: «Здесь был Афганец».
На первых этажах до сих пор можно встретить вручную созданные баррикады, за которыми пытались спрятаться бандиты. Вот, например, перегороженный шкафом и стиральной машинкой проход между комнатами.
Слева — бывшее здание ещё одной страховой компании. Справа — бывшее здание временного правительства (заседало там около года после свержения Каддафи). В народе из-за необычного шпиля этот дом именуется как «Дворец-маяк».
Здание гостиницы «Африка», возведённой при Каддафи. Вот только первых постояльцев она так и не увидела — Каддафи свергли и начались беспорядки.
Террористы устроили в гостинице хорошо укреплённый госпиталь с пулемётными гнёздами по периметру и снайперами на верхних этажах.
Силы ЛНА сначала подавили пулемётчиков и снайперов плотным огнём с моря — морской порт к тому времени у террористов уже отбили, так что катера ЛНА подошли прямо к набережной. Поэтому фасад здания на предыдущих фотографиях больше похож на решето.
И только после этого к штурму приступили наземные войска. Впрочем, не смотря на поддержку с моря, внутри ещё оставались сотни бандитов, так что и в самом здании бойня кипела нешуточная.
Следы той битвы до сих пор встречаются по всему двору гостиницы и даже внутри неё — гильзы от крупнокалиберных пулемётов.
А из окон — изумрудно-голубая гладь Средиземного моря. Мощный контраст между красотой природы и ужасами войны.
Вид на город и порт с Маяка Бенгази.
Вокруг Старого города постепенно восстанавливают здания, город возвращается к жизни и снова расцветает.
Несмотря на то, что Бенгази был практически стёрт с лица Земли, город не опустел и не был забыт. Люди вернулись, новая власть взялась за восстановление города и сейчас об ужасах той войны напоминает в основном район Старого города, да и то в нём уже теплится жизнь. Но об этом — в следующем фоторепортаже.