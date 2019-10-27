Руины Старого города: фоторепортаж ФАН из Бенгази

Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжает публиковать фоторепортаж о жизни в Бенгази после активной фазы боевых действий.

Ещё в мае 2014 года Халифа Хафтар объявил о начале военной операции под названием «Достоинство Ливии», целью которой было освобождение территории страны от террористических группировок. Основные силы радикальных исламистов к тому времени плотно обосновались в Бенгази. Настолько плотно, что Ливийской Национальной Армии (ЛНА) потребовалось почти три года на полное освобождение города.

5 июля 2017 года Бенгази был освобождён. Сейчас город постепенно восстанавливают, но память о том, насколько тяжёлые тут шли бои, осталась. Район Старого города (на местном — Мадина), который до сих пор лежит в руинах, служит напоминанием о тех кровавых событиях.

В здании, стоящем слева от ржавеющего корпуса БМП-1, раньше был паспортный стол, в котором жители Бенгази получали загранпаспорта. На верхних этажах этого дома находились снайперские позиции террористов.

Нос навсегда застывшей боевой машины смотрит в сторону местной набережной и морского порта.

Улица Омара Мухтара — национального героя, боровшегося с итальянскими оккупантами в 1923-1931 г.г. Здание слева — бывшее главное полицейское управление города Бенгази.

Во всех высотных домах на верхних этажах сидели снайперы. Из-за них солдатам ЛНА приходилось сначала подгонять джипы с пулемётами, а потом уже под прикрытием их плотного огня штурмовать захваченные террористами здания.

В этом доме тоже были снайперы, но из-за узких улиц джипы подогнать не удавалось. С засевшими внутри радикальными исламистами церемониться не стали — просто нанесли по зданию точечный авиаудар.

Синее здание по центру — "Большой отель", — было построено ещё во времена короля Идриса. Здания по бокам были возведены итальянцами во времена колонизации Ливии.

Последствия точечного авиаудара изнутри.

Большинство улиц в Старом городе выглядят сейчас так. Шум города тут практически не слышен, так что погружение в атмосферу получается более, чем полное.

Ещё одно бывшее административное здание. Прямо напротив него — лавочки и небольшой парк, которые почти не пострадали, чего не скажешь о зданиях.

О готовящейся операции по освобождению города мирных жителей предупредили заранее. Уставшие от бандитского беспредела люди уходили с минимумом вещей, оставляя квартиры с мебелью и вещами.

Одна из школ в Старом городе. Учебное заведение практически не пострадало, если сравнивать с другими домами, но всё равно сейчас пустует. Люди в этот район только начали возвращаться, так что и его восстановлением муниципальные власти занялись совсем недавно.

А это уже последствия действий террористов, а точнее, взорвавшейся внутри здания мины. Когда бандиты поняли, что эта война ими проиграна, они пустились в бегство. Напоследок террористы минировали дома и либо сразу взрывали их, либо оставляли ловушки.

По центру — бывшее здание крупной страховой компании. Оно находится прямо перед небольшой площадью «Аль Шаджара». На этом фото площадь скрыта зданием слева.

На первых этажах большинства зданий разруха и запустение, иногда попадаются выбитые взрывами участки стен.

Здесь тоже сидели снайперы, пытавшиеся помешать освобождению Бенгази. Так здание выглядит снаружи.

А так — изнутри. Здесь тоже постаралась авиация ЛНА.

Надпись на стене: «Улица погибшего героя Кайс Арвия». На самом деле, улица называется иначе, а это название дали ему солдаты ЛНА. Погибший — солдат ливийской армии, он в этом доме родился и жил. Именно у стен родного дома и погиб, защищая его наступления террористов.

От некоторых зданий остались лишь груды обломков и торчащая из бетона, искорёженная жуткими взрывами арматура.

Общий смысл фразы на стене — «Позаботься о себе сам». Её оставили активисты после освобождения Бенгази. Посыл не в том, что никому до мирных жителей нет дела, а в том, чтобы объединить усилия и самим внести вклад в восстановление города.

Часто попадаются граффити. Простенькие, но, тем не менее, отражающие саму суть. Например, смерть.

Или карикатурное изображение террориста с подписью: «Нет страха». Так жители показывали, что они не боятся боевиков.

Ещё один карикатурный радикальный исламист с красными от гнева глазами и перекошенным лицом.

Символ победы с подписью: «Свобода». Так вернувшиеся в Бенгази жители выражали благодарность ЛНА и Халифе Хафтару за освобождение города.

Имена и фамилии троих солдат из числа освободителей. Так солдаты ЛНА из других городов Ливии оставляли о себе память в Бенгази.

В Бенгази стекались террористы не только со всей Африки, но и со всего мира. Вот, например, автограф одного из захватчиков: «Здесь был Афганец».

На первых этажах до сих пор можно встретить вручную созданные баррикады, за которыми пытались спрятаться бандиты. Вот, например, перегороженный шкафом и стиральной машинкой проход между комнатами.

Слева — бывшее здание ещё одной страховой компании. Справа — бывшее здание временного правительства (заседало там около года после свержения Каддафи). В народе из-за необычного шпиля этот дом именуется как «Дворец-маяк».

Здание гостиницы «Африка», возведённой при Каддафи. Вот только первых постояльцев она так и не увидела — Каддафи свергли и начались беспорядки.

Террористы устроили в гостинице хорошо укреплённый госпиталь с пулемётными гнёздами по периметру и снайперами на верхних этажах.

Силы ЛНА сначала подавили пулемётчиков и снайперов плотным огнём с моря — морской порт к тому времени у террористов уже отбили, так что катера ЛНА подошли прямо к набережной. Поэтому фасад здания на предыдущих фотографиях больше похож на решето.

И только после этого к штурму приступили наземные войска. Впрочем, не смотря на поддержку с моря, внутри ещё оставались сотни бандитов, так что и в самом здании бойня кипела нешуточная.

Следы той битвы до сих пор встречаются по всему двору гостиницы и даже внутри неё — гильзы от крупнокалиберных пулемётов.

А из окон — изумрудно-голубая гладь Средиземного моря. Мощный контраст между красотой природы и ужасами войны.

Вид на город и порт с Маяка Бенгази.

Вокруг Старого города постепенно восстанавливают здания, город возвращается к жизни и снова расцветает.

Несмотря на то, что Бенгази был практически стёрт с лица Земли, город не опустел и не был забыт. Люди вернулись, новая власть взялась за восстановление города и сейчас об ужасах той войны напоминает в основном район Старого города, да и то в нём уже теплится жизнь. Но об этом — в следующем фоторепортаже.