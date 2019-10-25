Эксперты выявили три молочных продукта, вызывающих рак простаты

Вашингтон, 25 октября. Американские ученые провели исследования и установили, что три молочных продукта повышают риск развития простаты у мужчин.

Эксперты изучили результаты 47 клинических исследований за последние 20 лет и установили связь между рационом сильной половины человечества и онкологией, связанной с предстательной железой. Выяснилось, что любители «молочки» чаще других страдают от рака простаты.

Опасными для здоровья мужчин оказались молоко, сыр и сливочное масло. Употребление их в пищу повышает шанс развития рака простаты на 76%.

Эксперты объясняют это тем, что большое количество молочных продуктов провоцирует рост инсулина в организме. Белки вступают во взаимодействие с клетками организма, провоцируя множественные цепные реакции, негативно сказывающиеся на здоровье.

Кроме того, в молочных продуктах содержится большое количество кальция. Избыток минерала также может спровоцировать развитие онкологии, в том числе и рак предстательной железы, сообщает Infox.

Тем не менее врачи подчеркивают важность употребления молочных продуктов, но в умеренных дозах. Максимальное количество кальция находится в сыре пармезан (1 200 мг кальция на 100 грамм продукта). Организму человека ежедневно необходимо потребление 700 мг кальция для укрепления костей и сокращения мышц. Суточная норма взрослого человека составляет три стакана молока.