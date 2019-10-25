Родина не продается. Телеведущий Андрей Норкин стремится сделать патриотизм модным

На программах журналиста и телеведущего Андрея Норкина выросло не одно поколение зрителей. Журналист сотрудничал с огромным количеством медиакомпаний, за годы карьеры его неоднократно номинировали на премию ТЭФИ. Его высказывания о социально-политической ситуации в России нередко становятся предметом широкой общественной дискуссии. Однако вне зависимости от событий, происходящих в стране, Норкин остается верен принципам патриотизма.

В начале творческого пути Норкин симпатизировал либералам, а потому пришел работать на главный рупор свободы слова тех времен — НТВ. Но в «коллегах по оппозиции» разочаровался достаточно быстро. По словам телеведущего, разлад произошел из-за отсутствия патриотизма и желания «набить карман», присущего многим либеральным журналистам. Опыт работы на представителей оппозиционных взглядов он впоследствии оценил скорее негативно, сославшись на произнесенную бывшим медиамагнатом Владимиром Гусинским фразу «Какая свобода слова? Все делается ради денег!».

Окончательно Норкин перешел в консервативный лагерь после скандала с опросом телеканала «Дождь», в котором они предложили проголосовать: разумно ли оборонять Ленинград или его стоило сдать фашистам. По мнению Андрея Владимировича, Великая Отечественная война — единственное, что объединяет всех россиян вне зависимости от их убеждений. Опрос телеведущий назвал большой ошибкой и сравнил с преступлением, а журналистскому коллективу «Дождя» предложил написать заявления об увольнении.

«Журналисты в погоне за гражданскими ценностями, за толерантностью потеряли чувство меры», — заявил Норкин.

Комментарий Норкина об опросе «Дождя» медиасфера восприняла неоднозначно. Оппозиционные издания обрушились на него с критикой. Видимо, именно тогда телеведущий озаботился вопросами продвижения патриотических идей в России. Вопрос о том, почему патриотизм нынче не в моде, он задал президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии.

«Будущим журналистам, студентам, приходится объяснять, что, например, слово «патриот» — это не синоним слова «идиот», а День Победы — это не «колорадский праздник», как сейчас стало модным говорить», — посетовал Норкин.

Глава государства ответил, что, если публичную личность задевает нелюбовь к Родине, это хороший признак.

Патриотизм для Норкина — верность собственным убеждениям. Как только он заметил, что либеральная общественность по большей части работает не в интересах России, а руководствуется личной выгодой, он без колебаний оставил бывших соратников по политическому лагерю, несмотря на крупные суммы, которые ему сулили. Настоящий патриот не продается.