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Военная полиция РФ следит в Сирии за выводом курдских боевиков

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Военная полиция РФ следит в Сирии за выводом курдских боевиков

Москва, 25 октября. Военная полиция РФ провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту, наблюдая за выводом бандформирований сирийских курдов из зоны безопасности. Об этом в пятницу сообщает министерство обороны РФ.

«25 октября колонна российской военной полиции осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении​​​.

Минобороны отметило, что расстояние маршрута патрулирования составляет 210 км. Военные двигались из города Камышли в населенный пункт Матала, после чего вернулись обратно.

Напомним, что 9 октября Турция объявила операцию «Источник мира», которая направлена против боевиков-курдов и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Операция продлилась до 22 октября, когда Турция и Россия подписали меморандум о патрулировании зоны безопасности на севере Сирии.

Военные патрули не только следят за выводом бандформирований, но также поддерживают правопорядок и оказывают помощь местному населению. Отметим, что среди бойцов российского военного патруля есть уроженцы Чечни, о чем сегодня объявил глава республики Рамзан Кадыров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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