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Турция ведет переговоры о замене американских F-35 российскими Су-35

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Турция ведет переговоры о замене американских F-35 российскими Су-35

Анкара, 25 октября. Россия ведет переговоры с Турцией о поставке 36 истребителей Су-35, которые Анкара сможет взять на вооружение вместо заблокированных США F-35.

Как сообщает турецкая газета Daily Sabah, стороны также обсуждают возможность организации в Турции производства отдельных компонентов для российских самолетов.

Напомним, что первоначально турецкие власти планировали приобрести у США партию американских истребителей F-35, однако Вашингтон заблокировал поставку после того, как Анкара подписала контракт на закупку российских систем ПВО С-400. Соединенные Штаты также закрыли программу обучения турецких пилотов пилотированию F-35.

Вскоре Россия обратилась к Турции и предложила приобрести истребители Су-35 и Су-57 вместо F-35, пишет KP.ru. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом году посетил авиасалон МАКС-2019 и смог лично осмотреть российские самолеты. Турецкий лидер публично заявил о возможности покупки истребителей у России.

Примечательно, что после этого Пентагон призвал Анкару сделать выбор в пользу американской продукции вместо того, чтобы покупать Су-35 и Су-57 у Москвы. Замминистра обороны США Джон Руд заявил, что Вашингтон готов к партнерству, но не уточнил, что именно Штаты намерены предложить своему союзнику.

Су-35 является многоцелевым истребителем поколения 4++. Он выступает своеобразным переходным звеном между Су-27 и самолетом пятого поколения Су-57. Американский журнал National Interest назвал Су-35 самым опасным вооружением для США в случае войны с Россией. Истребитель обладает сверхманевренностью и мощными средствами радиоэлектронной борьбы. При этом он вооружен большим количеством ракет дальнего радиуса действия с возможностью их запуска на сверхвзвуковой скорости.

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Источник: KP.ru
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