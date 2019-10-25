Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» «сдаст Украину с потрохами»

Киев, 25 октября. Глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма сообщил, что «формула Штайнмайера» никак не повлияет на политическую обстановку на Украине.

По мнению Кучмы, «формула Штайнмайера» не может установить мир на Украине, так как она не является «формулой мира», сообщает агентство «Укринформ». Такое заявление экс-президент Украины озвучил во время вручения благотворительных стипендий студентам.

«Это формула политическая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся <...> Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать», — высказался глава украинской делегации.

Кучма считает «полным абсурдом» проведение выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса, так как это будет означать переход к конфедеративному устройству государства, что бывший президент Украины назвал неприемлемым.

«Формула Штайнмайера» была согласована на заседании контактной группы в Минске 1 октября и подписана контактной группой, в том числе и Леонидом Кучмой. После этого на Украине прошли акции протеста против подписания документа.

В формуле говорится о том, что в ЛНР и ДНР должны пройти выборы. Согласно второму пункту, в силу должен вступить закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Еще один пункт закрепляет особый статус Донбасса в Конституции Украины.