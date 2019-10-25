Президент Сербии подтвердил закупку россйского ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С»

Белград, 25 октября. Президент Сербии Александр Вучич посетил военные учения «Славянский щит — 2019», где осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

По словам сербского лидера, в ходе учений были продемонстрированы боевые возможности российских комплексов С-400 и «Панцирь-С». Вучич также добавил, что Сербия приобрела один российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», который будет доставлен в ближайшее время, передает «Царьград».

«Мы сегодня имели уникальную возможность посмотреть, как функционируют С-400 и «Панцирь-С». Как вы знаете, одну систему «Панцирь-С» мы купили, заказали и вскоре ожидаем ее в нашей стране. Что касается С-400, если бы у нас было два таких дивизиона, никто никогда не налетел бы на Сербию», — отметил Вучич.

Россия и Сербия впервые проводят совместные учения войск противовоздушной обороны «Славянский щит — 2019». Маневры состоят из двух этапов, первый из которых прошел в середине сентября на полигоне Центра боевой подготовки ВКС РФ в Астраханской области. Второй этап проходит с 23 по 29 октября в Сербии.

«Панцирь-С» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который может размещаться на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика или устанавливается стационарно. «Панцирь-С» предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от любых средств воздушного нападения.