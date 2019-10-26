Параскева Пятница: история, приметы и поговорки, что нельзя делать 27 октября

Согласно народному календарю, 27 октября (14 октября по старому стилю) отмечают бабий праздник — Параскеву Грязниху в честь Параскевы Пятницы — «всеобщей матушки», целительницы и хранительницы женских традиций. Церковь поминает эту святую 10 ноября. Считается, что все приметы и запреты, связанные с этим праздником, действуют и 27 октября, и 10 ноября.

История праздника

В истории известно несколько святых с именем Параскева (в переводе с греческого имя означает пятница — день крестных мук Иисуса Христа). Одна из наиболее известных святых, носивших это имя, — это христианская великомученица Параскева Иконийская, жившая в III веке в Малой Азии. Аскетка и ревностная христианка, при императоре Диоклетиане она за свою веру подверглась гонениям, была схвачена, подвергнута жестоким мучениям и обезглавлена.

Параскева Пятница в народной традиции

Параскева Пятница в народной традиции совмещает в себе признаки нескольких святых, в том числе Богородицы, а также языческие женские культы, например, восточнославянское божество по имени Мокошь, которое отвечает за женские ремесла, брак и деторождение. Параскева считается покровительницей всего, что связано с женским миром: рукоделия, брака, деторождения и материнства.

Поскольку в это время, как правило, осенняя распутица, праздник также называется Параскева Грязниха, которую почитают как «земляную и водяную матушку», всеобщую бабью заступницу.

Девушки спрашивали Параскеву в молитвах, как выйти замуж, ее просили показать жениха, ей молились о домашнем благополучии и защите от болезней. В знак уважения к этой святой на Параскеву Грязниху были строжайше запрещены почти все работы, особенно женские. Женщинам разрешалось только мять и трепать лен, это умение девушки демонстрировали женихам и родне будущего мужа.

Погодные приметы

Главная примета — это грязь и распутица, неотъемлемая часть предзимья, пока не установится санный путь. В народе говорили:

— На грязнуху не бывает сухо. — На грязниху большая грязь — четыре седмицы (недели) до зимы. — Если грязь велика, а лошадиное копыто заливает водой, то, как только выпадет снег, сразу установится санный путь. — Мни и толки льны с грязнихи. — Мни лен доле (дольше) и волокно будет доле (то есть длиннее).

На Параскеву больного ребенка вели к роднику, чтобы смыть все недуги.

Запреты на Параскеву Пятницу

В этот праздник категорически запрещалось тревожить матушку-землю, также был строжайший запрет на все виды женских работ. Считалось, что великомученица ходит по земле вся исколотая спицами и веретенами женщин, нарушивших запрет и занимавшихся в этот день рукоделием. Таких женщин Параскева иногда наказывала, а иногда и миловала — не зря же она считается бабьей заступницей.

Поговорки-запреты на Параскеву Пятницу:

— На матушку-Прасковью грешно тревожить землю: во время крестной смерти Спасителя было землетрясенье. — Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец с матерью. — По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут.

Прядение считалось самым большим грехом в этот день, также под строжайшим запретом была стирка.

Кроме того, женщинам на Параскеву Пятницу не разрешалось ни мыть, ни расчесывать волосы.

Также в этот день не разрешалось купать детей.

Запрещалось веселиться и смеяться: говорили — кто в пятницу много смеется, тот в старости будет много плакать.