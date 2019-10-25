Бузова опозорилась с кавером знаменитого хита Джо Дассена

Москва, 25 октября. Ольга Бузова перепела знаменитый хит французского певца Джо Дассена «Et si tu n'existais pas». Видеозапись с исполнением композиции звезда проекта «Дом 2» опубликовала на своей странице в Instagram.
В подписи к ролику Бузова заявила, что хотела таким образом поблагодарить своих поклонников.
«Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас все начинается», — написала она.
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Однако, по мнению ряда подписчиков звезды, Бузова опозорилась с кавером знаменитого хита. Комментаторы обратили внимание, что она несколько раз промахнулась мимо нот. Некоторые юзеры жестко раскритиковали Бузову и посоветовали ей петь под фонограмму.
«Ужас», — заявил один пользователей.
«Ну вот и показала, какая она певица», — написал другой комментатор.
«Японский стыд», — говорится еще в одном отклике.
«Оля мне нравится как человек — своей добротой, но голоса и слуха совсем нет. Где люди видят прогресс в ее вокале? Непонятно! Уж лучше фонограмма! Так слушать просто невозможно», — добавил еще один комментатор.
Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак выиграла премию журнала Moda Topical «Прорыв года», отобрав победу у своего главного конкурента — Ольги Бузовой. Бузова же одержала победу в номинацию «Певица года».
Напомним, «Et si tu n'existais pas» — одна из самых знаменитых песен Джо Дассена. Стихи к ней написали Пьер Деланоэ и Клод Лемель, а музыку — Тото Кутуньо и Паскуале Лозито.