Бузова опозорилась с кавером знаменитого хита Джо Дассена

Москва, 25 октября. Ольга Бузова перепела знаменитый хит французского певца Джо Дассена «Et si tu n'existais pas». Видеозапись с исполнением композиции звезда проекта «Дом 2» опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи к ролику Бузова заявила, что хотела таким образом поблагодарить своих поклонников.

«Мои хорошие, если бы не было вас, то и не было всего того прекрасного, что сейчас со мной происходит. Именно с вас все начинается», — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 24 Окт 2019 в 8:59 PDT

Однако, по мнению ряда подписчиков звезды, Бузова опозорилась с кавером знаменитого хита. Комментаторы обратили внимание, что она несколько раз промахнулась мимо нот. Некоторые юзеры жестко раскритиковали Бузову и посоветовали ей петь под фонограмму.

«Ужас», — заявил один пользователей. «Ну вот и показала, какая она певица», — написал другой комментатор. «Японский стыд», — говорится еще в одном отклике. «Оля мне нравится как человек — своей добротой, но голоса и слуха совсем нет. Где люди видят прогресс в ее вокале? Непонятно! Уж лучше фонограмма! Так слушать просто невозможно», — добавил еще один комментатор.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак выиграла премию журнала Moda Topical «Прорыв года», отобрав победу у своего главного конкурента — Ольги Бузовой. Бузова же одержала победу в номинацию «Певица года».

Напомним, «Et si tu n'existais pas» — одна из самых знаменитых песен Джо Дассена. Стихи к ней написали Пьер Деланоэ и Клод Лемель, а музыку — Тото Кутуньо и Паскуале Лозито.