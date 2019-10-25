Космонавты открыли фотовыставку «Взгляд сверху». ФАН-ТВ

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылась фотовыставка «Взгляд сверху». Это около 100 фотографий, снятых космонавтами во время экспедиции на Международную космическую станцию с 2007 по 2018 год.

По замыслу организаторов выставка разделена на три зоны. Раздел «Явления» предлагает рассмотреть из космоса ураганы и тайфуны. В Зоне «О Земле» — снимки рек, озер и гор. А в разделе «Создано человеком» посетители могут увидеть крупнейшие мегаполисы планеты. Например, вид Москвы, Токио и Нью-Йорка из космоса.

«Есть любимые фотографии, потому что технически мне удалось их сделать. Как я приводил в пример фотографию серебристых облаков и новорожденной Луны. Это достаточно редкое явление, но мне удалось это технически изобразить и изобразить красиво на снимке», — говорит Федор Юрчихин, летчик-космонавт, герой России, автор работ.

Космический ракурс дарит совершенно новый взгляд на фотографию, и это не просто «щелкание» на камеру, в космосе свои сложности.