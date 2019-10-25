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Оператор «Турецкого потока» заверил, что арест акций никак не скажется на проекте

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Оператор «Турецкого потока» заверил, что арест акций никак не скажется на проекте

Анкара, 25 октября. Арест акций оператора «Северного потока» South Stream Transport B.V никак не скажется на проекте. Об этом в пятницу заявила пресс-служба компании.

«Данное обстоятельство никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток». Акции остаются в собственности ООО «Газпром трансгаз Краснодар», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время идет подготовка к первым поставкам, намеченным на конец 2019 года.

Ранее украинский «Нафтогаз» заявил о том, что суд Амстердама арестовал акции South Stream Transport B.V по иску Киева. Суд заподозрил «Газпром» в мошенничестве, поскольку газовый гигант передал акции турецкой компании своей «дочке» — «Трансгазу Краснодар». Это произошло за день до того, как началась заморозка активов «Газпрома» в Нидерландах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работы по возведению второй ветки газопровода «Турецкий поток» будут окончены в срок — к 2020 году. Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к греческой границе.

Первая нитка будет предусмотрена для снабжения турецкого рынка, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает такие страны, как Болгария, Венгрия, Греция, Италия, а также Сербия.

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