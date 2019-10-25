Киев, 25 октября. МИД Украины направил России ноту протеста, назвав доставку гуманитарной помощи в Донбасс «контрабандным конвоем».

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко опубликовала в социальной сети обвинения в сторону России.

«Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста», — написала представитель МИД в Twitter.

Russia keeps on moving the goalposts. Yet another illegal ???????? convoy has been smuggled over ???????? border towards #Donbas. A formal note of protest has been submitted to ???????? and we call on the international community to issue a robust response. #StopRussianAggression pic.twitter.com/dgkAWUBDWn — Kateryna Zelenko ???????? (@KaterynaZelenko) October 25, 2019

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик с августа 2014 года. 24 октября в ДНР и ЛНР прибыла очередная, 88-я автомобильная колонна. Общий вес гуманитарных грузов, отправленных Россией в Донбасс за пять лет, составляет свыше 80 тысяч тонн.

В 2014 году во время гражданской войны на Украине произошел госпереворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались Луганская и Донецкая народные республики. В ответ Киев направил войска в Донбасс, продолжая считать ДНР и ЛНР частью страны.

25 октября украинские националисты проводят в городах страны очередную акцию «Нет капитуляции», требуя от президента Владимира Зеленского отказаться от отвода сил и средств от линии разграничения в Донбассе, а также присвоения ему особого статуса.