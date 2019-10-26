Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует фоторепортаж о возрождении жизни в Бенгази.

В начале июля 2017 года Бенгази был окончательно освобождён от террористов. Бой за город был ожесточённый — достаточно сказать, что Ливийской Национальной Армии (ЛНА) потребовалось целых три года, чтобы выбить отсюда радикальных исламистов, съезжавшихся в Бенгази со всего мира. В первом фоторепортаже я показал вам руины Старого города, наиболее пострадавшего района. В этом — история того, как люди возвращаются туда и постепенно возрождают это место.

Большинство улиц в Старом городе по-прежнему лежит в руинах.

Внутри помещений — хаос и толстый слой пыли. Ходить внутри разрушенных домов не рекомендуют — ещё не все мины и растяжки найдены и обезврежены.

Тем удивительнее натыкаться на работающее уличное освещение у некоторых зданий. Это делают не сами жители, а муниципалитет. Нынешние власти, по мере возможностей, помогают ливийцам возвращаться домой.

Вот, например, жилые квартиры на верхнем этаже одного из домов. Власти провели работы по укреплению каркаса здания изнутри, поставили стеклопакеты. Но на этом работы по восстановлению этого дома не закончены.

Дом с предыдущей фотографии в ближайшее время будет отремонтирован так, как здание справа на этом снимке. Красивый фасад, уютные балконы, стеклопакеты, кондиционеры — всё делается для комфортной жизни.

Некоторые жители Бенгази приезжают сюда, чтобы делать ремонт самостоятельно, но необходимые материалы им всё равно выдаются от властей. Вот и попадаются такие улочки, где одна часть машин принадлежит тем жителям, кто уже сделал ремонт и заселился, а другая часть — тем, кто приезжает, чтобы привести жильё в порядок.

Кстати, люди здесь очень добрые. Приветливые, улыбчивые и готовые поддержать разговор.

Именно сейчас, когда Старый город только начали восстанавливать, он полон вот таких контрастов: слева — часть жилых квартир и восстановленных гаражей, справа — руины.

Потихоньку в этот район возвращается и малый бизнес. Это — небольшая автомастерская.

От некоторых домов осталось только крошево бетона. Такое будут убирать, а на этом месте строить новые дома. Такая практика уже вовсю используется в остальных районах города.

Первыми жителями руин стали, конечно же, животные. Кстати, если в большинстве других арабско-африканских стран на кошек не обращают внимание (в том же Триполи большинство кошек на улицах — худые и от человека убегают), то здесь ситуация иная. В Бенгази кошки людей не боятся, их тут подкармливают, гладят. Война научила людей ценить каждую жизнь. И не только человеческую.

Собаки здесь тоже отличаются от своих собратьев из ЦАР, Сирии и Судана, например. В Бенгази они не облезлые, не худые. Видно, что за ними тоже ухаживают.

Контрастный сюрреализм: от одних зданий вообще только основание осталось, а другие — с новыми пластиковыми окнами, но стены изрешечены снарядами.

Жизнь постепенно возвращается в Старый город — есть уже вполне обжитые улицы.

Вместе с людьми сюда возвращается и вера. Справа на фото — восстановленная мечеть в окружении руин на улице Аль Акиб.

Попадаются даже вполне обжитые дворики, где сразу несколько восстановленных домов.

Кто-то даже занимается выращиванием цветов.

Улица ещё в процессе восстановления, а жизнь на ней уже кипит: на балконах — бельё и любопытные дети, на улице — мужчины, чинящие машины или просто болтающие о своём.

Но даже с головой погрузившись в восстановление своих домов, люди не забывают своих спасителей и героев. Вот, например, на одной из улочек Старого города висят плакаты с фельдмаршалом Халифой Хафтаром (в 2014 году, когда только начиналась операция по освобождению Бенгази, он был бригадным генералом) и некоторыми солдатами ЛНА, погибшими в боях за город.

А это — небольшая площадь Рыбного Рынка и мечеть Бинкато. К слову, бинкато — одно из многочисленных племён Ливии.

Некоторые здания помечены. На стенах этого написано: «Собственность Фитури, здание не продаётся».

Попадаются и совсем старые надписи. Например, вот эта, написанная повстанцами в 2011 году: «Лучше мы будем уважать животных, чем Каддафи». Сейчас многие ливийцы понимают, что та революция была спровоцированна извне, но надпись не стирают — оставили как напоминание себе же об ошибках прошлого.

Одна из церквей для иностранцев. Местные называют её "еврейской", то есть, синагогой, но при этом отмечают, что молиться в неё ходили представители совершенно разных религий. Во время войны в ней, как и практически во всех других зданиях, укрывались террористы. Спасаясь бегством от солдат ЛНА, боевики взорвали церковь изнутри. Чудом уцелела крыша и несущие стены. Сейчас её восстанавливают.

Площадь Аль Шаджара. Если попытаться перевести смысл названия на русский язык, получится что-то вроде: «Площадь растущего/цветущего дерева/ростка. Также на фото плакат с Хафтаром и словами поддержи фельдмаршала от мирных жителей.

Вид с площади на улицу Омара Ибн Аса — с этой улицы начинается район Старого города.

Контраст «цветущей площади» и руин напротив поражает.

А это — маяк Бенгази. Именно он изображен на гербе города.

Здание слева от маяка — бывший жилой дом. Маяк и дома вдоль набережной также были захвачены террористами и укреплены ими особенно сильно, так как с моря и по суше со стороны морского порта и наступала ЛНА.

Сейчас маяк восстанавливают, как и многие другие здания в городе.

Рабочие подвозят материалы для ремонта.

Замешивают цемент и штукатурку. Гостям в виде российских журналистов тут оказались рады, встретили с улыбкой и даже разрешили подняться наверх.

И пока одни несли мешки с цементом и песком, мы несли себя и аппаратуру наверх по узеньким и пыльным лесенкам маяка.

Вид сверху открылся великолепный!

Город как на ладони! И, конечно же, шпили мечетей — такие похожие, но такие разные.

А также стройки, жизнь и прекрасное Средиземное море!

Мы только начали познавать этот город, но лично меня он уже покорил открытыми и добрыми людьми, их трогательной заботой о животных, вниманием друг к другу и трудолюбием, с которым они возрождают свой город из пепла войны. Бенгази дышит, живёт, его хочется изучать и рассказывать миру о том, как тут живут люди. И мы продолжим это делать — оставайтесь с нами, впереди ещё много интересного!