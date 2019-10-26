Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

35
0 Оставить комментарий

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует фоторепортаж о возрождении жизни в Бенгази.

В начале июля 2017 года Бенгази был окончательно освобождён от террористов. Бой за город был ожесточённый — достаточно сказать, что Ливийской Национальной Армии (ЛНА) потребовалось целых три года, чтобы выбить отсюда радикальных исламистов, съезжавшихся в Бенгази со всего мира. В первом фоторепортаже я показал вам руины Старого города, наиболее пострадавшего района. В этом — история того, как люди возвращаются туда и постепенно возрождают это место.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Большинство улиц в Старом городе по-прежнему лежит в руинах.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Внутри помещений — хаос и толстый слой пыли. Ходить внутри разрушенных домов не рекомендуют — ещё не все мины и растяжки найдены и обезврежены.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Тем удивительнее натыкаться на работающее уличное освещение у некоторых зданий. Это делают не сами жители, а муниципалитет. Нынешние власти, по мере возможностей, помогают ливийцам возвращаться домой.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Вот, например, жилые квартиры на верхнем этаже одного из домов. Власти провели работы по укреплению каркаса здания изнутри, поставили стеклопакеты. Но на этом работы по восстановлению этого дома не закончены. 

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Дом с предыдущей фотографии в ближайшее время будет отремонтирован так, как здание справа на этом снимке. Красивый фасад, уютные балконы, стеклопакеты, кондиционеры — всё делается для комфортной жизни. 

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Некоторые жители Бенгази приезжают сюда, чтобы делать ремонт самостоятельно, но необходимые материалы им всё равно выдаются от властей. Вот и попадаются такие улочки, где одна часть машин принадлежит тем жителям, кто уже сделал ремонт и заселился, а другая часть — тем, кто приезжает, чтобы привести жильё в порядок.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Кстати, люди здесь очень добрые. Приветливые, улыбчивые и готовые поддержать разговор.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Именно сейчас, когда Старый город только начали восстанавливать, он полон вот таких контрастов: слева — часть жилых квартир и восстановленных гаражей, справа — руины.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Потихоньку в этот район возвращается и малый бизнес. Это — небольшая автомастерская.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

От некоторых домов осталось только крошево бетона. Такое будут убирать, а на этом месте строить новые дома. Такая практика уже вовсю используется в остальных районах города.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Первыми жителями руин стали, конечно же, животные. Кстати, если в большинстве других арабско-африканских стран на кошек не обращают внимание (в том же Триполи большинство кошек на улицах — худые и от человека убегают), то здесь ситуация иная. В Бенгази кошки людей не боятся, их тут подкармливают, гладят. Война научила людей ценить каждую жизнь. И не только человеческую.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

 Собаки здесь тоже отличаются от своих собратьев из ЦАР, Сирии и Судана, например. В Бенгази они не облезлые, не худые. Видно, что за ними тоже ухаживают.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Контрастный сюрреализм: от одних зданий вообще только основание осталось, а другие — с новыми пластиковыми окнами, но стены изрешечены снарядами.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Жизнь постепенно возвращается в Старый город — есть уже вполне обжитые улицы.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Вместе с людьми сюда возвращается и вера. Справа на фото — восстановленная мечеть в окружении руин на улице Аль Акиб.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Попадаются даже вполне обжитые дворики, где сразу несколько восстановленных домов.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Кто-то даже занимается выращиванием цветов.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Улица ещё в процессе восстановления, а жизнь на ней уже кипит: на балконах — бельё и любопытные дети, на улице — мужчины, чинящие машины или просто болтающие о своём.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Но даже с головой погрузившись в восстановление своих домов, люди не забывают своих спасителей и героев. Вот, например, на одной из улочек Старого города висят плакаты с фельдмаршалом Халифой Хафтаром (в 2014 году, когда только начиналась операция по освобождению Бенгази, он был бригадным генералом) и некоторыми солдатами ЛНА, погибшими в боях за город.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

А это — небольшая площадь Рыбного Рынка и мечеть Бинкато. К слову, бинкато — одно из многочисленных племён Ливии.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Некоторые здания помечены. На стенах этого написано: «Собственность Фитури, здание не продаётся».

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Попадаются и совсем старые надписи. Например, вот эта, написанная повстанцами в 2011 году: «Лучше мы будем уважать животных, чем Каддафи». Сейчас многие ливийцы понимают, что та революция была спровоцированна извне, но надпись не стирают — оставили как напоминание себе же об ошибках прошлого.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Одна из церквей для иностранцев. Местные называют её "еврейской", то есть, синагогой, но при этом отмечают, что молиться в неё ходили представители совершенно разных религий. Во время войны в ней, как и практически во всех других зданиях, укрывались террористы. Спасаясь бегством от солдат ЛНА, боевики взорвали церковь изнутри. Чудом уцелела крыша и несущие стены. Сейчас её восстанавливают.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Площадь Аль Шаджара. Если попытаться перевести смысл названия на русский язык, получится что-то вроде: «Площадь растущего/цветущего дерева/ростка. Также на фото плакат с Хафтаром и словами поддержи фельдмаршала от мирных жителей.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Вид с площади на улицу Омара Ибн Аса — с этой улицы начинается район Старого города.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Контраст «цветущей площади» и руин напротив поражает.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

А это — маяк Бенгази. Именно он изображен на гербе города.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Здание слева от маяка — бывший жилой дом. Маяк и дома вдоль набережной также были захвачены террористами и укреплены ими особенно сильно, так как с моря и по суше со стороны морского порта и наступала ЛНА.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Сейчас маяк восстанавливают, как и многие другие здания в городе.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Рабочие подвозят материалы для ремонта.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Замешивают цемент и штукатурку. Гостям в виде российских журналистов тут оказались рады, встретили с улыбкой и даже разрешили подняться наверх.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

И пока одни несли мешки с цементом и песком, мы несли себя и аппаратуру наверх по узеньким и пыльным лесенкам маяка.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Вид сверху открылся великолепный!

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

Город как на ладони! И, конечно же, шпили мечетей — такие похожие, но такие разные.

Возрождение жизни в Бенгази в объективе фотографа ФАН

А также стройки, жизнь и прекрасное Средиземное море!

Мы только начали познавать этот город, но лично меня он уже покорил открытыми и добрыми людьми, их трогательной заботой о животных, вниманием друг к другу и трудолюбием, с которым они возрождают свой город из пепла войны. Бенгази дышит, живёт, его хочется изучать и рассказывать миру о том, как тут живут люди. И мы продолжим это делать — оставайтесь с нами, впереди ещё много интересного!

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров