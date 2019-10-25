Зеленский рискует превратиться в «маленького диктатора», предупредил Медведчук

Киев, 25 октября. Президент Украины Владимир Зеленский может постепенно превратиться в «маленького диктатора», предупредил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он отметил, что такую оценку украинскому президенту ранее дала вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС» Виола фон Крамон-Таубадел. В интервью агентству «Интерфакс-Украина» она заявила, что европейские политики начали замечать попытки Зеленского сконцентрировать власть в своих руках.

«И когда она делает такие оценки... Как можно спорить с этими словами, если мы знаем его политику», — заметил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, он указал на то, что Зеленский вместе со своей партией «Слуга народа» уничтожают свободу слова на Украине, создавая механизмы давления на телеканалы NewsOne, «112-Украина» и ZIK. По мнению политика, заявления фон Крамон-Таубадел являются сигналом Зеленскому и тем организациям, которые пытаются уничтожать независимые, непровластные СМИ на Украине о том, что этот вопрос уже стоит на повестке дня Европарламента.

Напомним, интервью фон Крамон-Таубадел дала 22 октября. Тогда же она предостерегла Зеленского от попыток воспрепятствовать реформам на Украине. Политик заверила, что Европарламент не будет молчать, если Зеленский станет блокировать реформы в угоду своим интересам.

Фон Крамон-Таубадел также напомнила о том, что Европа выделяет Украине достаточно денег, и много из них направляется именно на реформы, но если Зеленский не хочет продолжать процесс реформирования, а вместо этого хочет повернуть реформы вспять, ЕП должен будет на это реагировать.

Одним из примеров такого препятствования, по мнению евродепутата, является реформа, автором которой была бывшая и.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун (в соцсетях украинские пользователи называли ее не иначе как Доктор Смерть — прим. ФАН). Второй этап реформы, как подчеркнула фон Крамон-Таубадел, блокируется новым министром здравоохранения, отмечает телеканал 360.