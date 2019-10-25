Король Харальд V назвал солдат Красной армии героями Норвегии

Осло, 25 октября. Солдаты Красной армии, освободившие север Норвегии от нацистов, являются героями королевства. Об этом заявил король Норвегии Харальд V на торжественной церемонии празднования 75-летия освобождения Северной Норвегии.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны две трети населения региона были вынуждены переехать, а другие жили в ужасных условиях. Норвежский монарх отметил, что последняя битва за освобождение севера страны стоила жизни более чем шести тысячам советских солдат.

«Мы знаем, каких потерь и жертв это стоило. Те многие солдаты, которые воевали на советской стороне, — наши герои тоже», — цитирует слова Харальда V Dagen.

Присутствовавший на мероприятии глава МИД России Сергей Лавров назвал день освобождения севера Норвегии особым как для РФ, так и для соседей. Он также поблагодарил Норвегию за сохранение памятников советским солдатам.

«Нашим гостям [из России] я хочу повторить то, что высечено на мемориале павшим советским солдатам на кладбище Вестре в Осло: «Норвегия говорит спасибо», — отметил король Норвегии Харальд V.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Киркенес для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Советской армией Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации. В рамках визита в королевство глава российского МИД встретился со своей коллегой Ине Эриксен Серейде.

Также Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки старинных карт, которая посвящена 70-летию Договора между правительством СССР и Кабмином Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года. Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что российско-норвежская граница «самая мирная на европейском континенте и, может быть, не только на европейском».