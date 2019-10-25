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Россия

Минтранс хочет разрешить россиянам оплачивать поездки пустыми бутылками

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Минтранс хочет разрешить россиянам оплачивать поездки пустыми бутылками

Москва, 25 октября. Министерство транспорта России предложило разрешить оплачивать часть стоимости проезда бонусами, полученными от сдачи банок и бутылок.

Соответствующую инициативу ведомство в настоящий момент обсуждает с министерством природы, министерством промышленности, Федеральной налоговой службой, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Российским экологическим оператором и РЖД, сообщает РИА Новости. Кроме того, Минтранс обратился к субъектам федерации, где есть метро.

Авторы идеи предлагают установить в подземках и на вокзалах фандоматы — специальные автоматы по сбору бутылок и банок для последующей переработки. За сбор сырья фандомат будет начислять пассажиру бонусы, которыми можно расплачиваться за проезд. Насколько большими будут эти бонусы — не уточняется.

Ранее сообщалось, что электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, роликовые коньки и сигвеи попадут в отдельную категорию транспортных средств в России. Такая необходимость существует в связи с тем, что человек с самокатом уже не попадает под определение пешехода, так как развивает гораздо большую скорость, но и до транспортных средств они «не доросли».

 

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Источник: РИА Новости
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