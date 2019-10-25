Роскомнадзор признал песни Егора Крида опасными для детей

Москва, 25 октября. Специалисты Роскомнадзора провели проверку творчества исполнителя Егора Крида и пришли к выводу, что его песни опасны для общества, и в первую очередь для молодежи.

Эксперты опубликовали данные экспертизы на сайте ведомства. Специалисты назвали творчество Крида вредным для здоровья и психики подрастающего поколения, пишет НСН.

«Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», — говорится в результатах исследования.

Эксперты уточняют, что в первую очередь творчество исполнителя опасно для несовершеннолетних, так как песни Крида вводят детей в «стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта».

В настоящее время специалисты призывают организаторов концертов певца установить ограничения по возрасту «18+» для посетителей, а также требуют запретить распространение информации о его творчестве среди подростков на территории России.

Ранее фанаты Егора Крида обвинили его в плагиате песни Джейдена Смита — сына актера Уилла Смита. По мнению слушателей, композиция «Грехи» российского исполнителя напоминает песню «Blue» американского коллеги.

Ранее Егор Крид сотрудничал с лейблом Black Star, однако в марте 2019 года контракт между исполнителем и звукозаписывающей компанией был расторгнут, сообщает телеканал «360».