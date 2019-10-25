«Спартак» заинтересовался форвардом «Франкфурта»

Москва, 25 октября. Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Франкфурта» Гонсалу Пасиенсией.

По данным источника Федерального агентства новостей, 25-летний португалец входит к число возможных кандидатов на позицию центрального нападающего, которую в зимнее трансферное окно рассчитывает укрепить новый наставник красно-белых Доменико Тедеско. Помимо этого специалист находится в поиске кандидатов на позицию нападающего.

Собеседник ФАН отметил, что московский клуб оценивает игрока в 11 млн евро. Немецкая сторона, в свою очередь, хочет выручить за Пасиенсию не меньше 15 миллионов.

Напомним, Пасиенсия перешел во «Франкфурт» из «Порту» летом 2018 года за три миллиона евро. С тех пор он провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи. В текущем сезоне на его счету 18 встреч, восемь голов и три ассиста.