«Мисс Украина — 2019» заявила, что Крым принадлежит «всем людям»

Киев, 25 октября. Победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша из Харькова заявила, что Крым принадлежит «всем людям».

«Я считаю, что Крым для всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», — сказала Паша.

На вопрос журналиста, что вы пожелаете Крыму, девушка ответила: «Только процветания».

Маргарита Паша одержала победу в конкурсе «Мисс Украина — 2019», который состоялся в конце сентября в Киеве . Девушка будет представлять Украину на конкурсе «Мисс мира», который состоится в Лондоне в декабре 2019 года.

Стоит отметить, что после победы в конкурсе Маргарита подверглась нападкам со стороны журналистов за отказ давать интервью на украинском языке. Девушка отметила, что ей трудно формулировать мысли на украинском, так как он не является ее родным языком. Она также добавила, что имеет полное право общаться на любом языке.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. По итогам референдума большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с РФ. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования осуществлялись и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».