Минобороны РФ назвало темы разговора глав генштабов России и Турции по Сирии

Москва, 25 октября. Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой Яшаром Гюлером обстановку в Сирии и вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее о разговоре Герасимова и Гюлера сообщили турецкие СМИ. В Анкаре отметили, что в ходе переговоров начальники генштабов России и Турции обсудили безопасность в Сирии и события в регионе.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам шестичасовой встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Согласно одному из пунктов меморандума, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских отрядов от границы Сирии и Турции на 30 километров. Также в документе была подчеркнута решимость Москвы и Анкары «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории».

С 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Как заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, целью военных действий является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана. Во время боевых действий в Сирии курдские террористы захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом сообщалось, что члены SDF сотрудничали с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.