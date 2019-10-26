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Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

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Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

Разрешите мне с прискорбием и печалью в голосе представить вам песню, которая обречена стать хитом на ближайшие недели. Ее актуальные (рэп, хип-хоп, ой-вей и гевалт-кор) кавер-версии вы услышите сегодня из любого рукопожатного утюга. 

Жалко, конечно, всех. 

Нас жалко за то, что мы вынуждены будем в ближайшее время выслушивать все это. 

Жалко эмо-коммунистов, которые должны будут бороться с «российским империализмом» не только на Украине и в Сирии, но теперь еще и в Намибии, которая попросила прислать русских военных специалистов и пообещала нам алмазы и уран. 

Жалко Венедиктова. Жалко Альбац. Данным им природой органом они как-то чувствуют гешефт, но отказываются верить в его русское предназначение. 

Но жальче всего мне, конечно, Леонида Гозмана

Он зоркими своими очами всматривается в наше будущее, прошлое и настоящее, цепким взором выхватывает самую суть происходящего. Глаза Леонида Яковлевича пристально смотрят нам прямо в души, видят для других и для нас невидимое. 

Талант Леонида Яковлевича посмотреть на любой предмет, имеющий отношение к России, с необычного угла, так чтобы глаза сразу охватывали реальность с разных ракурсов, чтобы один глаз как бы орлиным взором окидывал общую картину, а второй одновременно видел каждую частность, чтобы одним глазом пронизывать горние выси, а вторым видеть на семь метров под землей, чтобы одним глазом взирать на Восток, а другим неотрывно созерцать Запад, одним глазом угадывать в прошлом корни тоталитаризма и репрессий, а вторым прозревать будущее, а между глазами чтобы помещались сразу и Россия, и Африка — такой талант невероятно редок и может быть заподозрен разве что еще у Сытина

Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

Очевидно, только человек, обладающий подобным талантом, мог узреть в прошедшем саммите «Россия—Африка» повод для стыда и неловкости.

«Жуткое впечатление производят фотографии с саммита Россия-Африка и, вообще, наше превращение в великую африканскую державу. Хотя людоедство — одна из наших скреп и традиционных ценностей. Про Африку — это далекое прошлое и негативный стереотип, про нас, увы, сегодняшний день. А если всерьез, то на суету наших вождей смотреть как-то неловко», — заявляет Леонид Яковлевич. 

А затем, укоряемый Владимиром Соловьевым, уточняет:

«Во-первых, значительная часть партнеров по Форуму — жестокие диктатуры. Людоедам столько убийств, как сейчас у них и, увы, многократно у нас, и не снилась. 

Во-вторых, весь этот банкет не имеет никакого отношения к интересам страны. 20 миллиардов долларов — больше бюджетов всех регионов России на здравоохранение, да еще на фоне роста Пенсионного возраста и многого другого — выбрасывается ради понтов и, может быть, корыстных интересов узкой группы приближенных царя. 

В-третьих, это жалкая суета — попытка на фоне провалов доказать, что мы еще о-го-го! За державу обидно. 

В-четвертых, мы страна Европейской цивилизации, а не африканской, при всем к ней уважении. 

И наконец, я — ничье не лицо».

Вот до чего дошла зоркость Леонида Яковлевича: он разглядел, что он — не лицо российского либерализма. Пройдет еще какое-то время, и он увидит, что Сытин с Райхельгаузом — тоже не лица российского либерализма. 

А потом он догадается, что у российского либерализма и вовсе нет лица. Так как он как бы обращен в себя, а в Россию развернут обратной стороной. Каковой стороной эту самую Россию и осмысляет, что порождает множество коммуникативных казусов.

Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

Но пока этого не произошло, давайте постараемся ответить Леониду Яковлевичу на некоторые его наблюдения, чем бы он их ни произвел. 

Во-первых, почему мы должны отказываться от контактов с диктатурами? Ведь если они в нас нуждаются, это означает, что мы можем сделать эти диктатуры демократичнее. И, что особенно приятно, нам не придется для этого никого бомбить, уничтожая целые страны, плодя беженцев и вооружая террористов. Мы будем просто экспортировать стабильность. 

Принцесса Королевства Эсватини (это бывший Свазиленд) Сиханизо Дламини в своем интервью российским СМИ заявила, что Россия — это Африка, которой они хотели бы быть. Разве это не прекрасно, если Африка станет учиться у нас и подражать нам? Пусть мы не идеальны — идеальны только США, но США для Африки — слишком высокая планка. Поэтому пока пусть учатся демократии у нас. А заодно вместе с нами разрабатывают свои месторождения алмазов и урана. 

Алмазы и уран — это, кстати, сразу ответ на второй упрек Леонида Яковлевича. Скажите, Леонид Яковлевич, вы видите в Африке 20 миллиардов, которые африканцы готовы нам отдать? Я вас спрашиваю потому, что я-то не вижу, но вы, с вашим особенным взглядом, может быть и видите. Быть может, нашим финансистам стоит привезти вас в Африку, поднять вам веки — и вы своими ясными очами сразу же найдете 20 миллиардов? 

А месторождения алмазов и урана — они видны всем. Их нужно только разработать. Это положительно скажется и на Африке, и на нас. 

Теперь про то, что Россия — страна европейской, а не африканской цивилизации. Знаете, Леонид Яковлевич, я принимаю вашу точку зрения. Кому как не вам доверить формирование взглядов на такие вещи, как цивилизация или культура.

Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

Только тут вишь какая закавыка… Вы внимательно следите за мыслью? Давайте скрестим ваше зрение на материальных объектах культуры. Вы бывали в европейских музеях? Не много ли там Африки, как вы считаете? Сокровища Египта, Бенина, Магриба… Как это все там оказалось? 

Я подскажу: это все там оказалось в период колониального ограбления Африки Европой. Собственно, весь Старый Свет, которым мы так восхищаемся, вся эта великая западная цивилизация построена из украденного в Африке, в Индии, в Южной Америке. И в России. 

Вы слышали о том, что в Венеции есть Славянская набережная? Она так называется не потому, что там жили славяне. Она так называется потому, что там их продавали. Как рабов. Славянские рабы перестали массово поступать в Европу только после того, как русские уничтожили Крымское ханство. 

А знаете, кто добывал каучук для шин цивилизованных автомобилей и велосипедов в Европе? 

А знаете, кто выращивал какао, чтобы у Швейцарии и Бельгии был такой замечательный шоколад?

А знаете, кто работал на полях в США? 

Да. Черные рабы. Вся западная цивилизация выстроена из ворованных ценностей, созданных трудом рабов.

Как видите, Леонид Яковлевич, если приглядеться, можно увидеть, что у Африки и России много общего. У нас, например, могла быть общая судьба. Если бы не Александр Невский, не Иван Грозный, если бы не Минин и Пожарский, не Петр Первый, не Екатерина Великая, не Суворов с Кутузовым, не Сталин и не Жуков. 

И если бы не Путин. И не стоящий за ними народ. 

Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

Возможно, вы назовете это чередой странных нелепых случайностей, неизвестно откуда взявшихся людей, культурной дикостью и чуждостью европейской цивилизации. Но видите ли, именно эта чуждость должна более всего импонировать в нас нашим африканским партнерам. С европейской цивилизацией они уже имели дело. Поэтому хотят попробовать с нами. 

И возможно, нам удастся вывести их из крепких цивилизованных объятий так же, как мы вырвались сами. 

Если Европа такая цивилизованная — она, уверен, сама сможет добыть у себя каучук, уран, какао и кобальт для батареек. Даже лучше, чем африканцы в Африке. А мы, поскольку у нас нет претензий на такой уровень превосходства, просто будем работать совместно с африканскими партнерами. 

Вот, Леонид Яковлевич, что можно увидеть, если приглядеться к приехавшим в Россию африканцам обычным человеческим взглядом. 

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