Россия могла быть как Африка. Роман Носиков о взглядах Гозмана и настоящем людоедстве

Разрешите мне с прискорбием и печалью в голосе представить вам песню, которая обречена стать хитом на ближайшие недели. Ее актуальные (рэп, хип-хоп, ой-вей и гевалт-кор) кавер-версии вы услышите сегодня из любого рукопожатного утюга.

Жалко, конечно, всех.

Нас жалко за то, что мы вынуждены будем в ближайшее время выслушивать все это.

Жалко эмо-коммунистов, которые должны будут бороться с «российским империализмом» не только на Украине и в Сирии, но теперь еще и в Намибии, которая попросила прислать русских военных специалистов и пообещала нам алмазы и уран.

Жалко Венедиктова. Жалко Альбац. Данным им природой органом они как-то чувствуют гешефт, но отказываются верить в его русское предназначение.

Но жальче всего мне, конечно, Леонида Гозмана.

Он зоркими своими очами всматривается в наше будущее, прошлое и настоящее, цепким взором выхватывает самую суть происходящего. Глаза Леонида Яковлевича пристально смотрят нам прямо в души, видят для других и для нас невидимое.

Талант Леонида Яковлевича посмотреть на любой предмет, имеющий отношение к России, с необычного угла, так чтобы глаза сразу охватывали реальность с разных ракурсов, чтобы один глаз как бы орлиным взором окидывал общую картину, а второй одновременно видел каждую частность, чтобы одним глазом пронизывать горние выси, а вторым видеть на семь метров под землей, чтобы одним глазом взирать на Восток, а другим неотрывно созерцать Запад, одним глазом угадывать в прошлом корни тоталитаризма и репрессий, а вторым прозревать будущее, а между глазами чтобы помещались сразу и Россия, и Африка — такой талант невероятно редок и может быть заподозрен разве что еще у Сытина.

Очевидно, только человек, обладающий подобным талантом, мог узреть в прошедшем саммите «Россия—Африка» повод для стыда и неловкости.

«Жуткое впечатление производят фотографии с саммита Россия-Африка и, вообще, наше превращение в великую африканскую державу. Хотя людоедство — одна из наших скреп и традиционных ценностей. Про Африку — это далекое прошлое и негативный стереотип, про нас, увы, сегодняшний день. А если всерьез, то на суету наших вождей смотреть как-то неловко», — заявляет Леонид Яковлевич.

А затем, укоряемый Владимиром Соловьевым, уточняет:

«Во-первых, значительная часть партнеров по Форуму — жестокие диктатуры. Людоедам столько убийств, как сейчас у них и, увы, многократно у нас, и не снилась. Во-вторых, весь этот банкет не имеет никакого отношения к интересам страны. 20 миллиардов долларов — больше бюджетов всех регионов России на здравоохранение, да еще на фоне роста Пенсионного возраста и многого другого — выбрасывается ради понтов и, может быть, корыстных интересов узкой группы приближенных царя. В-третьих, это жалкая суета — попытка на фоне провалов доказать, что мы еще о-го-го! За державу обидно. В-четвертых, мы страна Европейской цивилизации, а не африканской, при всем к ней уважении. И наконец, я — ничье не лицо».

Вот до чего дошла зоркость Леонида Яковлевича: он разглядел, что он — не лицо российского либерализма. Пройдет еще какое-то время, и он увидит, что Сытин с Райхельгаузом — тоже не лица российского либерализма.

А потом он догадается, что у российского либерализма и вовсе нет лица. Так как он как бы обращен в себя, а в Россию развернут обратной стороной. Каковой стороной эту самую Россию и осмысляет, что порождает множество коммуникативных казусов.

Но пока этого не произошло, давайте постараемся ответить Леониду Яковлевичу на некоторые его наблюдения, чем бы он их ни произвел.

Во-первых, почему мы должны отказываться от контактов с диктатурами? Ведь если они в нас нуждаются, это означает, что мы можем сделать эти диктатуры демократичнее. И, что особенно приятно, нам не придется для этого никого бомбить, уничтожая целые страны, плодя беженцев и вооружая террористов. Мы будем просто экспортировать стабильность.

Принцесса Королевства Эсватини (это бывший Свазиленд) Сиханизо Дламини в своем интервью российским СМИ заявила, что Россия — это Африка, которой они хотели бы быть. Разве это не прекрасно, если Африка станет учиться у нас и подражать нам? Пусть мы не идеальны — идеальны только США, но США для Африки — слишком высокая планка. Поэтому пока пусть учатся демократии у нас. А заодно вместе с нами разрабатывают свои месторождения алмазов и урана.

Алмазы и уран — это, кстати, сразу ответ на второй упрек Леонида Яковлевича. Скажите, Леонид Яковлевич, вы видите в Африке 20 миллиардов, которые африканцы готовы нам отдать? Я вас спрашиваю потому, что я-то не вижу, но вы, с вашим особенным взглядом, может быть и видите. Быть может, нашим финансистам стоит привезти вас в Африку, поднять вам веки — и вы своими ясными очами сразу же найдете 20 миллиардов?

А месторождения алмазов и урана — они видны всем. Их нужно только разработать. Это положительно скажется и на Африке, и на нас.

Теперь про то, что Россия — страна европейской, а не африканской цивилизации. Знаете, Леонид Яковлевич, я принимаю вашу точку зрения. Кому как не вам доверить формирование взглядов на такие вещи, как цивилизация или культура.

Только тут вишь какая закавыка… Вы внимательно следите за мыслью? Давайте скрестим ваше зрение на материальных объектах культуры. Вы бывали в европейских музеях? Не много ли там Африки, как вы считаете? Сокровища Египта, Бенина, Магриба… Как это все там оказалось?

Я подскажу: это все там оказалось в период колониального ограбления Африки Европой. Собственно, весь Старый Свет, которым мы так восхищаемся, вся эта великая западная цивилизация построена из украденного в Африке, в Индии, в Южной Америке. И в России.

Вы слышали о том, что в Венеции есть Славянская набережная? Она так называется не потому, что там жили славяне. Она так называется потому, что там их продавали. Как рабов. Славянские рабы перестали массово поступать в Европу только после того, как русские уничтожили Крымское ханство.

А знаете, кто добывал каучук для шин цивилизованных автомобилей и велосипедов в Европе?

А знаете, кто выращивал какао, чтобы у Швейцарии и Бельгии был такой замечательный шоколад?

А знаете, кто работал на полях в США?

Да. Черные рабы. Вся западная цивилизация выстроена из ворованных ценностей, созданных трудом рабов.

Как видите, Леонид Яковлевич, если приглядеться, можно увидеть, что у Африки и России много общего. У нас, например, могла быть общая судьба. Если бы не Александр Невский, не Иван Грозный, если бы не Минин и Пожарский, не Петр Первый, не Екатерина Великая, не Суворов с Кутузовым, не Сталин и не Жуков.

И если бы не Путин. И не стоящий за ними народ.

Возможно, вы назовете это чередой странных нелепых случайностей, неизвестно откуда взявшихся людей, культурной дикостью и чуждостью европейской цивилизации. Но видите ли, именно эта чуждость должна более всего импонировать в нас нашим африканским партнерам. С европейской цивилизацией они уже имели дело. Поэтому хотят попробовать с нами.

И возможно, нам удастся вывести их из крепких цивилизованных объятий так же, как мы вырвались сами.

Если Европа такая цивилизованная — она, уверен, сама сможет добыть у себя каучук, уран, какао и кобальт для батареек. Даже лучше, чем африканцы в Африке. А мы, поскольку у нас нет претензий на такой уровень превосходства, просто будем работать совместно с африканскими партнерами.

Вот, Леонид Яковлевич, что можно увидеть, если приглядеться к приехавшим в Россию африканцам обычным человеческим взглядом.