Лавров отреагировал на новость об освобождении Бутиной из тюрьмы в США

Москва, 25 октября. Жители России рады освобождению Марии Бутиной из американской тюрьмы. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы рады тому, что наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались», — отметил российский политик.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года, обвинив в работе на Россию в качестве иностранного агента. Согласно американскому законодательству, россиянке грозило до 15 лет тюрьмы, но 13 декабря прошлого года Бутина пошла на сделку со следствием и признала свою вину в заговоре против Соединенных Штатов, пишет «Царьград».

В результате Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида. Россиянка должна была выйти на свободу и быть депортированной на родину 5 ноября, но в июне срок заключения был пересмотрен, и ей сократили его на 10 дней, сообщает «Ридус».

В настоящее время Бутину взяла под стражу иммиграционно-таможенная служба США. В скором времени она будет депортирована в Москву.