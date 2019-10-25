В Татарстане задержали рецидивиста, напавшего со шприцем на женщину

Нижнекамск, 25 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в нападении на жительницу Нижнекамска.

39-летнего местного жителя обвиняют в том, что он напал на женщину и уколол ее шприцем с морфином внутри. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту склонения к потреблению наркотических средств, сообщил глава пресс-службы управления МВД РФ по Нижнекамскому району Булат Набиуллин. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 23 октября. 32-летняя жительница Нижнекамска вечером гуляла по парку с дочерью, когда к ним подошел молодой человек. Между ними завязался разговор, и незнакомец дошел с женщинами до дома. Около входа в здание злоумышленник одной рукой схватил женщину, а другой ввел ей в ногу инъекцию. После этого неизвестный скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась к врачам и полицейским. Выяснилось, что в шприце находился морфин — именно его обнаружили в крови пострадавшей.

Спустя сутки правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался дважды судимый местный житель. Объяснить причину своего поведения мужчина не смог.