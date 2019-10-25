Эксперт усомнился, что новые штрафы за скорость повысят безопасность на дорогах России

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение министерству внутренних дел и другим заинтересованным ведомствам проработать вопрос введения штрафов для водителей за превышение скорости более чем на 10 километров в час. Это сделано в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей выразил сомнение, что эта мера поможет повысить безопасность на наших дорогах и заодно уменьшить число аварий.

«Я полагаю, что просто увеличится количество штрафов, которые будут выписывать людям, — сказал он. — На мой взгляд, вся эта история затевается не для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а чтобы выкачать как можно больше денег с автовладельцев».

Люди не сразу узнаю́т обо всех нововведениях, считает глава «Движения автомобилистов России». Они уже давно привыкли к тому, что есть ненаказуемый 20-километровый порог, поэтому можно ожидать в первое время очень много нарушений скоростного режима.

«Судя по всему, в стране не хватает денег, а автомобилист — весьма удобная дойная корова, — отметил Похмелкин. — Тут ничего такого сверхнеожиданного не происходит. Если вы считаете, что где-то надо снизить скорость, то регулируйте это дорожными знаками. На определенных участках. Ставьте «40», и человек будет ехать под 60 километров в час».

Еще одна проблема, по словам собеседника ФАН, заключается в том, что в России очень много камер, которые работают фактически не на государство, а на частников.

«Здесь никто никакого порядка наводить не собирается, несмотря на серьезную озабоченность президента, высказанную им на последней пресс-конференции, — посетовал Похмелкин. — Поэтому я глубоко убежден, что все инициативы, которые будут предлагаться в данной сфере, станут носить чисто фискальный характер».

Так называемое государственно-частное партнерство на чем основано, задается вопросом кандидат юридических наук и сразу же отвечает — как можно больше заработать на процессе фотовидеофиксации.

«А как заработать? — снова спросил Похмелкин. — Только за счет увеличения штрафов. Хотя на самом деле фотовидеофиксация, наоборот, должна быть направлена на снижение количества нарушений, а следовательно, и штрафов. Но частные компании заинтересованы в обратном».

Поэтому мы все и видим такую картину — они ставят камеры не там, где наиболее опасно, а там, где люди их меньше всего ожидают, заметил глава ДАР. И это происходит повсеместно, по всей стране.

«Мы постоянно с этим сталкиваемся, куча жалоб на этот счет идет. Люди порой совершенно не ожидают, что именно в этом месте есть знак. Его поставили внезапно! И это не вызвано ни дорожной обстановкой, ни ремонтными работами».

К тому же эти знаки ограничения скорости часто висят так, что сразу издалека и не приметишь, сказал собеседник ФАН. И их специально так устанавливают, чтобы хорошо зарабатывать на неизбежных нарушениях правил дорожного движения.

«Все это в итоге может кончиться тем, что люди попросту перестанут платить штрафы», — резюмировал Похмелкин.

Согласно подписанному премьер-министром документу, ведомства — министерства внутренних дел, здравоохранения и транспорта — должны предоставить соответствующий доклад ко 2 декабря. Отметим, что сейчас водителей штрафуют только за превышение скоростного режима более чем на 20 километров в час там, где это предписано на том или ином участке дороги знаками.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» подверг критике предложение ужесточить наказания за нарушения ПДД.