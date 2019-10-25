Журавко опубликовал видео похищения херсонского парня, отказавшегося служить в ВСУ

Украинская молодежь отказывается служить в армии, которая в Донбассе ведет войну против собственного народа. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, известный украинский политик и публицист Алексей Журавко, опубликовав соответствующую видеозапись.

По словам Журавко, на ролике, который снят в Херсоне, зафиксировано, как средь бела дня сотрудники военкомата и полицейские буквально похищают молодого человека, силой заталкивая его в служебный автомобиль, чтобы отвезти на призывной участок Вооруженных сил Украины.

«Молодежь не хочет служить в украинской армии», — так оценивает этот инцидент экс-депутат Рады.

По мнению Журавко, отсутствие патриотизма у молодых украинцев — следствие политики тех, кто пришел к власти в результате государственного переворота, ставшего завершающей стадией так называемого Евромайдана — массовых беспорядков в центре Киева осенью-зимой 2013–2014 года. Шестая годовщина «майдана» наступает в ноябре (беспорядки начались 21 ноября 2013 года).

Экс-депутат Рады считает неслучайной близость начала госпереворота и праздника в честь разгула нечисти — Хэллоуину, отмечаемому 31 октября.

«Майдан начался примерно через месяц после очень популярного на Западе праздника Хэллоуин, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Когда темные силы выходят порезвиться, с ними веселятся те, кто продал им свою душу. Тогда, в ноябре 2013 года, у них все срослось, и архитекторам госпереворота удалась провокация с целенаправленным включением управляемого насилия».

По словам Журавко, за киевским госпереворотом стоят США и проамериканские силы, которым удалось раскачать ситуацию на Украине и свергнуть законную власть, возведя на трон марионеток Запада.

«Страна разваливалась буквально по календарю, — говорит Журавко. — Хэллоуин — праздник чертовщины, когда повылезали, словно болотные черти, все эти [экс-президент Украины Петр] Порошенко, [экс-премьер Арсений] Яценюк, [«комендант майдана», экс-спикер Рады Андрей] Парубий и другие. Где черти хороводят — там и они, вся эта свора майданщиков, ответственных за развал Украины!»

По мнению экс-депутата Рады, за время правления Порошенко удалось осквернить даже любимый на Украине религиозный праздник Покров пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября. К этому дню на Украине приурочили День защитника Отечества, отменив празднование 23 февраля. Новый праздник связали с чествованием преступной организации — Украинской повстанческой армии (УПА1), которая входит в ОУН1 (Организация украинских националистов, запрещена в РФ). УПА—ОУН «прославилась» сотрудничеством с гитлеровцами и участием в геноциде евреев и поляков.

«Так что, похоже, на Украине до сих пор правят настоящие черти. А ведь проблемы Украины — это не только ее проблемы. Все понимают, что Украина — это подожженный фитиль для всей Европы, полигон отрабатывания технологий разобщения и «цветных революций».

Вот почему так необходимо обеспечить мир и стабильность на Украине, говорит экс-депутат Рады.

«И этот мир обязательно будет обеспечен!» — уверен политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.