Корреспонденты ФАН рассказали о буднях Бенгази после освобождения от ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов прогулялись по улицам крупнейшего города на востоке Ливии и из первых уст узнали о недавних событиях.

Бенгази. Вряд ли в современном мире найдется хотя бы два десятка больших городов, на долю которых выпали такие испытания. В 2011 году бывшая столица Ливии стала местной «колыбелью революции», и с тех самых дней кровь текла по ее улицам щедрым, страшным потоком. Читая новостные сводки за последние семь лет, невольно приходишь в ужас: в этот период не было почти ни одного дня, когда бы в Бенгази не гибли люди. Сторонники Муаммара Каддафи, исламисты всех мастей от «Аль-Каиды»1 до ИГИЛ1 (запрещены в РФ — Прим. ФАН), псевдополитические группировки, а на деле обычные бандиты — все отметились тут, на густо застроенных прибрежных холмах у старого маяка Аль Манара. Но, всё же, самым страшным временем было время правления на территории ИГИЛ.

Шариатская полиция и суды не прекращали свою деятельность ни на час, а машина казней и уличных убийств работала с поистине нацистской четкостью, не делая «скидок» на возраст, пол и религиозную принадлежность.

Наш коллега-тележурналист из Бенгази Халифа аль Обейди, рассказывая о том, что происходило тогда в его родных местах, заметно волнуется — он и его семья тоже пострадали от рук экстремистов.

«До начала операции по освобождению города, с 2012 по 2014 годы, Бенгази находился под жесточайшим контролем исламистов. Люди боялись выходить по утрам из дома, потому что не знали, смогут ли они вернуться обратно живыми. Боевики целенаправленно разыскивали семьи военных, полицейских, журналистов и не щадили никого. Ежедневно в городе происходило как минимум от семи до десяти убийств тех, кто, по мнению бандитов, представлял опасность для их режима. И это не считая обычных криминальных преступлений, захлестнувших городские кварталы. Отчаявшиеся жители пытались выходить с протестами на улицы, но их надежда на освобождение таяла с каждым днем», — рассказывает глава пресс-службы ЛНА Халифа аль Обейди.

Однако человек, который положил всему этому конец, нашёлся. Нынешний маршал, а в те времена генерал Халифа Хафтар сумел собрать вокруг себя настоящую армию, состоящую как из профессиональных военных, так и ополченцев. Таким образом, после нескольких лет боёв город был освобождён от убийц с черными флагами.

Сейчас в Бенгази тихо — бои идут в пяти сотнях километров отсюда, в окрестностях Сирта. О войне на улицах второго по величине города Ливии напоминают лишь останки сожженной бронетехники да руины старых кварталов, откуда бойцы Халифа Хафтара выбили террористов в 2017 году.

Руины. Пожалуй, самое красноречивое свидетельство того, какие бои тут гремели и какой ценой давалась победа тем, кто не побоялся рискнуть ради неё жизнью. Уже знакомый нам Халифа аль Обейди, возглавляющий ныне пресс-службу Ливийской национальной армии с самого начала операции по освобождению Бенгази, названной «Аль Карама» («Достоинство»), был в первых рядах сражающихся.

«Вы не поверите, насколько малыми силами и средствами мы располагали на тот по-настоящему исторический момент. Единственный наш вертолёт был собран из пяти неисправных машин! Даже стрелкового оружия не хватало – некоторым приходилось идти в бой с охотничьими ружьями. Но у нас было нечто большее — дисциплина, решимость и поддержка народа. Я уверен, что именно это и послужило главной причиной нашей победы», — считает Халифа аль Обейди.

Война в Ливии, к сожалению, еще не закончена. Те, кто живет мечтами о присвоении всего, чем богата эта североафриканская страна, пытаются казаться властью, опираясь на штыки, в том числе и тех, кому удалось уйти живым из-под огня освободителей Бенгази в 2017 году. Тем не менее, Ливия оживает, и город у моря, чьим символом стал старый маяк Аль Манара, приходит в себя, восстанавливаясь, словно после тяжелой болезни.

1 Организация запрещена на территории РФ.