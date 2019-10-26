Сирия новости 26 октября 07.00: террористы контратаковали САА в Латакии, курдские боевики убили жителя Ракки

Сирия, 26 октября. Террористы «Тахрир аш-Шам» атакуют позиции САА в Латакии, курдские боевики бесчинствуют в Ракке, правительственные силы наносят удары боевикам на севере Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): размещена к западу от Камышлы для защиты местного населения, нанесла удары террористам в долине Аль-Габ, отражают атаки боевиков в Латакии.

Армия Турции и союзные силы: уничтожили укрытие террористов РПК на севере Ирака, нанесли удары по курдским боевикам в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): опубликовало отчет о терактах в Сирии за неделю.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные группировки: начали контратаку на севере Латакии, грабят мирные дома в Идлибе, сделали заявление по поводу дальнейшей судьбы Идлиба.

Курдские боевики: похитили мирного жителя в Хасаке, убили мирного жителя на севере Ракки, потеряли двух боевиков при нападении неизвестных на патруль SDF в Ракке.

Международная коалиция: нарастила десантирование грузов для сил США в 2019 году.

Провинция Латакия

Террористы «Тахрир аш-Шам» и боевики союзной им «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) атаковали позиции САА на севере Латакии. Как утверждает ливанское издание Al Masdar, боевики атакуют холм 1154, стратегически важную высоту на пути к укреплениям боевиков в Кабане. Не так давно САА выбила террористов с холма 1154, и теперь боевики пошли в контрнаступление. Источник сообщает об ожесточенных боестолкновения, на данный момент террористам не удается сбросить САА со стратегической высоты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несмотря на объявленный президентом Трампом вывод сил США из Сирии, за минувшие с начала года месяцы коалиция США против ИГИЛ сбросила с самолетов больше снаряжения, припасов и вооружения для своих сил, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Как отмечает Military Times, в 2019 году в Сирии для сил коалиции было сброшено 452 тонн снабжения — больше (700 тонн) действующие на земле силы коалиции получили только в 2014 году, в разгар войны против террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). Таким образом, судя по этим косвенным данным, можно не сомневаться в том, что Пентагон не планирует реального вывода войск из Сирии и намерен оставить американских военных на неопределенное время.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@smmsyria) сообщает, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» грабят дома мирных жителей в провинции Идлиб. В Сеть попала видеозапись, на которой боевики выносят ценные вещи из дома (возможно, покинутого жителями) в городе Кафр-Набаль.

Между тем представитель военного крыла боевиков «Тахрир аш-Шам» по имени Абу Халед аш-Шами выступил с заявлением по поводу судьбы оккупированного террористами Большого Идлиба, который террористы стремятся превратить в квазигосударство, управляемое «правительством национального спасения».

Как отмечает агентство Enab Baladi, в своем выступлении Аш-Шами заявил, что «отсутствие каких-либо международных и региональных договоренностей может нанести ущерб принципам и целям сирийской революции» — что можно воспринимать как приглашение к взаимодействию для всех противников Дамаска. Это также существенный отход от принципов «Аль-Каиды»1, на основе которых террористы «Джебхат ан-Нусры1» (обе террористические группировки запрещены в РФ) создали шариатскую систему управления в Идлибе, и в рамках которых ранее отрицали взаимодействие с государственной властью.

Провинция Даръа

Медиаисточники, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», опубликовали инфографику, раскрывающее количество проведенных ИГИЛ террористических операции в Сирии. Террористы взяли на себя ответственность за 16 нападений за минувшую неделю — два нападения в провинции Даръа, одно в Хомсе, одно в Ракке, девять в провинции Дейр-эз-Зор и три в Хасаке. В результате ударов террористов ИГИЛ погибли 34 человека.

Провинция Ракка

Турецкая артиллерия нанесла удар по курдским боевикам из коалиции SDF в провинции Ракка. Как сообщает агентство Step News, под ударом оказались позиции террористов РПК к западу от Телль-Абъяда.

Между тем, как сообщает источник в Twitter (@alkhabour21), два курдских боевика были уничтожены, когда неизвестные атаковали патруль SDF в окрестностях города Аль-Карама на востоке Ракки. Тот же источник сообщает, что курдские террористы убили мирного жителя по имени Халил аль-Хамад в деревне Аль-Эрида на севере Ракки. Погибший отказался покинуть свой дом, откуда его пришли выселять террористы.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) на севере провинции Хама нанесла удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Аль-Амикия, Аль-Хаваш, Хавиджа и в районе моста Бейт аль-Рас, сообщает новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV). Все эти населенные пункты находятся в районе долины Аль-Габ.

Провинция Хасака

Обстановка в зоне турецкой военной операции «Источник мира» остается относительно спокойной. После того как большая часть личного состава курдских незаконных вооруженных формирований покинула зону безопасности, количество инцидентов на севере Сирии резко сократилось.

Курдские боевики схватили мирного жителя в провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), боевики ворвались в дом Аймана Увейда аль-Хадера в деревне Шабак и обвинили его в сотрудничестве с турецкими силами в ходе операции «Источник мира». Похищенного увезли в неизвестном направлении.

Тем временем медиаактивист в Twitter (@ahmadalissa) сообщает, что силы Сирийской арабской армии дислоцированы в Хасаке к западу от Камышлы для защиты местного населения.

Ирак

Министерство обороны Турции сообщает об уничтожении четверых боевиков террористической «Рабочей партии Курдистана» в ходе продолжающейся операции «Пенче-3» («Коготь-3») на севере Ирака. Согласно данным, опубликованным турецким военным ведомством, курдские боевики, чье укрытие было обнаружено в районе Хафтанин, отказались сдаться и были нейтрализовано. В укрытии было обнаружено большое количество вооружения и снаряжения, в том числе противотанковые ракетные установки.

Между тем в городах Ирака вновь начались стихнувшие было протесты. Аналитический источник в Twitter (@Conflicts) сообщает о гибели по крайней мере семи человек в ходе протестов. Кем были погибшие, не уточняется. Другой источник (@HalabTodayTV) сообщает, что в ходе протестов в провинции Мутханна на юге Ирака толпа разгромила штаб-квартиру ополчения «Асаиб Ахль Хакк», которое входит в шиитские «Отряды народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби»), важного союзника Дамаска в борьбе с терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.