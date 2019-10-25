Мохову не удалось «похоронить» в Instagram факты тайного отдыха Соболь в Италии

Санкт-Петербург, 25 октября. Одиозный супруг протеже блогера Алексея Навального Любови Соболь спешно закрыл свой аккаунт в Instagram, пытаясь утаить от подписчиков путешествие их семейства по Италии.

Интересно, что сама Соболь запросто отправилась отдыхать за границу, но при этом не постеснялась попросить своих подписчиков собрать более миллиона рублей для погашения пяти административных штрафов. Выплатить их ставленницу Навального обязал суд за неоднократное нарушение закона о проведении митингов, организацию незаконных сходок в центре Москвы, которые вылились в массовые беспорядки.

Во время отдыха Соболь резко снизила свою активность в соцсетях, и это понятно, ведь мало кто захочет делиться своими кровными с тем, кто развлекается за границей. В ее Instagram появилась только одна фотография, где она восседает с Моховым на скамейке. Никаких геометок она предусмотрительно не поставила. Но на чистую воду их вывело издание Nation News.

Авторы расследования о заграничной поездке юристки ФБК обратили внимание, что на странице Мохова были опубликованы только фотографии с дочерью Мирославой во Флоренции. При этом на снимке с Соболь ее муж одет в ту же одежду, что и на фото с ребенком. Более того, рядом с ними на скамейке лежит куртка девочки. Обе фотографии появились в Сети в одно и тоже время.

NN отмечает, что на момент публикации разоблачительного материала страница Мохова была открыта, но вскоре он спешно закрыл аккаунт, пытаясь обвести вокруг пальца готовых скинуться на штрафы доверчивых юзеров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как Соболь и Навальный позволили себе дорогой отдых во время следствия по отмыванию денег так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

