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В Киеве рассказали, как фракция «Слуга народа» погрязла в коррупции

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В Киеве рассказали, как фракция «Слуга народа» погрязла в коррупции

Киев, 25 октября. Парламентская фракция Верховной рады «Слуга народа» может стать самой коррумпированной политической силой страны. Это произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский и его окружение срочно не предпримут жесткие меры. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Так он прокомментировал прошедшие накануне проверки на полиграфе депутатов Верховной рады, подозреваемых в причастности к скандалам с проплаченным голосованием на комитете. По словам украинского политолога, проверка депутатов на детекторе лжи говорит о тревожных настроениях в офисе главы государства.

«В «Слуге народа» происходит естественный процесс превращения фракции, которая была направлена против коррупции, во фракцию, которая будет проповедовать коррупцию, — рассказал собеседник ФАН. — И это пугает президента».

Поэтому публичная проверка парламентариев на полиграфе — это предупредительная акция.

«Офису президента это необходимо для того, чтобы напугать депутатов от «Слуги народа», чтобы они не превращались в коррумпированную фракцию», — предположил Михальченко.

В Киеве рассказали, как фракция «Слуга народа» погрязла в коррупции

Однако подобный инструмент влияния не обладает должным потенциалом воздействия на депутатов, уверен украинский эксперт.

«Я не вижу способов, чтобы прекратить это, поставить преграду этому. Эта фракция будет закономерно превращаться в коррумпированную фракцию», — поделился своим прогнозом глава Украинской академии политических наук.

В Киеве рассказали, как фракция «Слуга народа» погрязла в коррупции

Утихомирить коррупционную деятельность погрязших в ней депутатов от «Слуги народа» смогут лишь реальные уголовные дела, считает он.

«Если не будет посадок в ближайшие месяцы, эту фракцию ждет деградация. Если парламентарии не увидят, что вопрос борьбы с коррупцией поставлен на практическую основу, «Слуга народа», безусловно, превратится в коррумпированную фракцию», — убежден политолог.

Для такого решения, по его словам, необходима серьезная политическая воля.

«Зеленскому и его команде нужно переходить от слов к делам», — заключил собеседник ФАН.

Ранее представители парламентской фракции «Голос», лидером которой является солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, назвали проверку депутатов Верховной рады на детекторе лжи фарсом.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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