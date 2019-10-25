В Киеве рассказали, как фракция «Слуга народа» погрязла в коррупции

Киев, 25 октября. Парламентская фракция Верховной рады «Слуга народа» может стать самой коррумпированной политической силой страны. Это произойдет, если президент Украины Владимир Зеленский и его окружение срочно не предпримут жесткие меры. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

Так он прокомментировал прошедшие накануне проверки на полиграфе депутатов Верховной рады, подозреваемых в причастности к скандалам с проплаченным голосованием на комитете. По словам украинского политолога, проверка депутатов на детекторе лжи говорит о тревожных настроениях в офисе главы государства.

«В «Слуге народа» происходит естественный процесс превращения фракции, которая была направлена против коррупции, во фракцию, которая будет проповедовать коррупцию, — рассказал собеседник ФАН. — И это пугает президента».

Поэтому публичная проверка парламентариев на полиграфе — это предупредительная акция.

«Офису президента это необходимо для того, чтобы напугать депутатов от «Слуги народа», чтобы они не превращались в коррумпированную фракцию», — предположил Михальченко.

Однако подобный инструмент влияния не обладает должным потенциалом воздействия на депутатов, уверен украинский эксперт.

«Я не вижу способов, чтобы прекратить это, поставить преграду этому. Эта фракция будет закономерно превращаться в коррумпированную фракцию», — поделился своим прогнозом глава Украинской академии политических наук.

Утихомирить коррупционную деятельность погрязших в ней депутатов от «Слуги народа» смогут лишь реальные уголовные дела, считает он.

«Если не будет посадок в ближайшие месяцы, эту фракцию ждет деградация. Если парламентарии не увидят, что вопрос борьбы с коррупцией поставлен на практическую основу, «Слуга народа», безусловно, превратится в коррумпированную фракцию», — убежден политолог.

Для такого решения, по его словам, необходима серьезная политическая воля.

«Зеленскому и его команде нужно переходить от слов к делам», — заключил собеседник ФАН.

Ранее представители парламентской фракции «Голос», лидером которой является солист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, назвали проверку депутатов Верховной рады на детекторе лжи фарсом.