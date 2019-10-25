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ГБР Украины проверит законность назначения Гройсмана и Яценюка

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ГБР Украины проверит законность назначения Гройсмана и Яценюка

Киев, 25 октября. Государственное бюро расследований Украины проведет выемку документации в офисе президента страны Владимира Зеленского для расследования законности назначения высокопоставленных лиц.

Допуск ГБР к документам главы Украины предоставил Печерский районный суд города Киева, сообщает украинское агентство УНИАН.

Согласно материалам досудебного расследования, сотрудники государственных органов Украины, злоупотребляя служебным положением, внесли в Верховную раду в 2016 году представление на назначение премьер-министром Украины Владимира Гройсмана.

Для дальнейшего расследования экспертам оказались необходимы документы, связанные с назначением на должность премьера Владимира Гройсмана, а также служебные записки и справки. Следователи также планируют проанализировать документы, касающиеся назначения главой правительства Арсения Яценюка.

В конце августа 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сложил полномочия перед новоизбранной Радой. Он пожелал новым депутатам успехов в работе и закончил свое выступление фразой «Слава Украине». В это же время ГБР Украины начало расследование о возможном незаконном назначении Гройсмана.

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