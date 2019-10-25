Экономист рассказал, от чего зависит дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 25 октября. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ России будет зависеть от темпов экономического роста. Таким мнением поделился экономист Никита Масленников.

По его словам, снижение ключевой ставки стимулирует экономический рост.

«Если будет ясно, что экономический будет меньше 1% в этом году, то, я думаю, Центробанк вполне может пойти на очередное снижение ставки в декабре», — заявил Масленников в комментарии «URA.Ru».

Эксперт пояснил, что в случае, если экономика начнет «разгоняться» благодаря действиям Центробанка, ставка останется на нынешнем уровне. Рост экономики зависит не только от уровня ставки ЦБ, но и от бюджета, регулятивных мер с точки зрения создания стимулов для деловой среды и комфорта инвестиционного климата, добавил Масленников.

Он прогнозирует, что влияние снижения уровня ключевой ставки на экономику можно будет увидеть уже к началу 2020 года. По словам Масленникова, изменение уровня ставки ЦБ повлияет и на ставки коммерческих банков, в том числе и по ипотечным кредитам, однако в пределах тех же 0,5%.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 6,5%. При этом ЦБ сохранил прогноз роста ВВП по итогам 2019 года на уровне 0,8–1,3%. Необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки будет рассмотрена на ближайшем заседании совета директоров регулятора.

Как перелает «Газета.Ru», ЦБ понизил прогноз годовой инфляции с 4-4,5% до 3,2-3,7%. В финрегуляторе уточнили, что замедление темпов инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.