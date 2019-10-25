Главные новости 25 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 25 октября.

Актриса Александра Яковлева прокомментировала сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк. Актриса Александра Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк.

Депутат МГД Евгений Ступин скрывает свои следы нарушений рекламного законодательства после публикации информации об этом в СМИ. Депутат МГД Ступин попытался скрыть следы нарушения закона РФ после публикации ФАН.

Эксперты протестировали продукцию пяти популярных российских производителей. Росконтроль назвал лучшую гречневую крупу.

Дмитрий Медведев дал МВД поручение проработать вопрос о введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Медведев предложил ввести новый штраф за превышение скорости.

Украину накрыл ядовитый смог, который грозит тысячам граждан тяжелыми отравлениями и респираторными заболеваниями. Киев накрыл ядовитый смог, горожане болеют и задыхаются.

Украина никогда не сможет победить Россию в честном бою, заявил Игорь Кондратюк. Украинский шоумен рассказал, как Киев может «победить» РФ вместе с Западом.

Продюсер Максим Фадеев дал комментарий по поводу скандального ухода певицы Наргиз и прекращения с ней делового сотрудничества. Максим Фадеев прокомментировал скандальный разрыв с Наргиз.

В Киеве заявили, что России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему. В Киеве считают, что России «придется» прокачивать газ через Украину.

Антонина Стародубова назвала способы снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца. Врач рассказала, как снизить риск инсульта.

Олаф Шварцкопф, бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, поделился видео с актрисой и рассказал о своих чувствах к ней. Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой.