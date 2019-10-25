Сирия, 25 октября. Мужчина подорвался на мине в Эс-Сувейде. Курдские боевики заминировали автомобиль в Ракке. Сотрудники российской военной полиции провели патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по расположениям радикалов на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытиям боевиков, по неподтвержденным данным попробовали штурмовать город Кабана в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о ранении нескольких военнослужащих САА в результате контратаки на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с протурецким ополчением на севере Хасаки, подозреваются в теракте в Ракке и потеряли на севере провинции троих боевиков.

ВС Турции и союзные силы: проводят расследование подрыва в Ракке, в Хасаке в районе города Тель-Тамр отразили нападение курдских радикалов.

Корпус Стражей Исламской революции: отправил часть отрядов на север Латакии для содействия сирийской армии.

Провинция Латакия

Самолеты ВКС РФ обстреливают с воздуха район города Кабана, где скрываются джихадисты, как передает новостное агентство Step News. По данным портала Al Masdar, сирийская армия добилась продвижения после того, как под руководством 42-й бронетанковой дивизии нанесла удары по укрытиям радикалов на юге города и взяла под контроль несколько вершин горы Зувейкат, как передает военный источник портала.

Медиаресурсы, подконтрольные боевикам «вооруженной оппозиции» сообщают, что САА понесла потери в результате попытки штурма города. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), напротив, альянс «Тахрир аш-Шам» лишился пяти боевиков, нейтрализованных в результате операции ВВС Сирии.

Провинция Алеппо

Источники сообщают, что в городах Манбидж и Джераблус в очередной раз прошли демонстрации с участием местного населения. Как передает новостное агентство Aleppo AMC, жители призывают протурецких ополченцев освободить деревни от террористов «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, что часть севера провинции была занята курдскими бандформированиями. Наиболее непримиримые из них, такие как «Силы освобождения Африна», продолжают совершать нападения на территориях, подконтрольных турецкой армии, в частности, в кантоне Африн, устанавливая самодельные бомбы в автотранспорт и обочины дорог и обстреливая поселения. Зачастую действия курдских боевиков приводят к жертвам среди мирного населения.

Провинция Ракка

На севере провинции в деревне Хаммам ат-Туркман прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиле, припаркованном на обочине дороги почти в центре города. Поступают сообщения о раненых и убитых в результате взрыва, как передает новостное агентство Step News. Протурецкие ополченцы подозревают, что бомба была установлена курдскими террористами в ходе вылазки в деревню.

В районе поселков Адер-Кабир и Кандиль к западу от города Тель-Абъяд курдские радикалы вынудили турецкую армию дать им отпор. В ответ турки обстреляли линии обороны боевиков из артиллерии. Три курда-террориста были нейтрализованы в ходе контратаки, как передает агентство North Press.

Провинция Хасака

Российские силы военной полиции проводят патрулирование в районе города Дербасия на севере провинции, в рамках соглашения о формировании зоны безопасности, как передал портал Al Masdar. Ранее сообщалось о прибытии в провинцию автоколонны из 180 машин с солдатами САА и союзных сил.

В районе поселка Тель-Тамр в результате перестрелки с курдскими радикалами пострадало восемь турецких военнослужащих и членов союзного ополчения. Турецкие беспилотники в ответ атаковали укрытия курдских террористов в районе деревни Бир-Ноа в окрестностях города Рас-аль-Айн. Несколько курдских боевиков были ранены, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Провинция Эль-Кунейтра

На западе провинции вблизи административной границы с провинцией Даръа сработала оставленная террористами на дороге противопехотная мина у поселка Ад-Дур. Источник в полицейском управлении провинции сообщил агентству SANA, что при взрыве мины погиб мирный житель, который возвращался в поселок. Террористические группировки проникали из провинции Даръа в этот район до того, как в прошлом году он был освобожден Сирийской арабской армией (САА), однако, за долгое время, это первое громкое происшествие в провинции. Пока что ответственность за установку бомбы не взяла на себя ни одна их группировок.