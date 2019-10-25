В «Союз независимых публицистов» Ходорковского вошли аморалы и уголовник Ройзман

Беглый олигарх Михаил Ходорковский через Ройзмана, Невзорова и Латынину будет продвигать в российское общество оппозиционную пропаганду. Свои представления о «морали и долге» деятели будут распространять в популярной соцсети Telegram.

В российском медиапространстве появилось новое объединение с громким названием «Союз независимых публицистов». Соответствующий канал был запущен в Telegram. Примечательно, что в стартовом составе этого объединения числятся беглый олигарх Михаил Ходорковский, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналисты «Эха Москвы» Александр Невзоров и Юлия Латынина. К «союзу» уже успел также присоединиться музыкант Сергей Шнуров.

Вышеуказанные персонажи, как уточняется в опубликованном на канале манифесте, решили сплотиться в тяжелые времена, «когда репрессии и цензура стали нашей реальностью». Союзники оппозиционной направленности даже назвали себя «легионом», в котором нет четкого разделения на руководящих, исполнителей и прочих. В состав «союза» могут попасть люди, которые имеют высокую популярность и способны рассказывать обо всех тяготах существующей действительности в России. Другими словами, на повестке канала будут сугубо оппозиционные материалы, что неудивительно, учитывая состав организаторов.

«Союз независимых публицистов» — очередной проект Ходорковского

Руководить, как и финансировать созданное объединение, по всей видимости, будет беглый олигарх Михаил Ходорковский. Этот человек неоднократно пытался раскачивать политическую обстановку в России различными способами. Обладая солидными средствами и медиаресурсами, он способен использовать имеющийся потенциал как Telegram-канала, так и его организаторов. Ведь подобное сотрудничество выглядит довольно странным. Латынина ранее уверяла, что Ходорковский — преступник, который «кидает» партнеров, государство и народ, при этом объясняла на пальцах структуру его мошеннических схем.

Невзоров также выступал с критикой в адрес Ходорковского, который, по словам журналиста, «фантазирует о нормальной правовой России». Однако теперь оба сотрудника «Эха Москвы» готовы восхвалять беглого олигарха, продвигая в массы идею о необходимости консолидации с Ходорковским для достижения главной цели ресурса — донесения до народа «существующей в России» действительности. Резкая смена позиции характерна для многих либералов, когда речь заходит о щедром финансировании со стороны беглого олигарха.

Устремление научить граждан правильно жить со стороны Невзорова, который довольно часто прибегает к хамству и оскорблениям в своих суждениях, продвигает атеизм и представляет Иисуса в роли уголовника, выглядит сомнительно. То же самое можно сказать и о скандальной журналистке Латыниной. Музыкант Сергей Шнуров также никогда не являлся иконой высокой морали.

Ройзман, амбиции которого сейчас простираются до депутатства в Госдуме, и вовсе является уголовником, который отбыл два года в тюрьме по двум статьям: за кражу и ношение холодного оружия. Кроме того, Ройзман никогда не пренебрегал публичным сквернословием. Ожидать от него положительного влияния на общество явно не приходится. В составе именно таких деятелей будет работать «Союз независимых публицистов».

Моральное нравоучение от аморальных людей

Очевидно, какой направленности будут материалы, выпускаемые в созданном Telegram-канале. Пропаганда оппозиционной направленности присуща фактически всем информационным ресурсам Ходорковского. Однако теперь беглый олигарх может осуществлять влияние не только через СМИ, но и через популярных в России деятелей. При этом данные персонажи известны своим сквернословием и даже русофобией, как в случае с Невзоровым. Создание медиаресурса, повестка которого будет формироваться подобными деятелями, не может принести пользы для общества и народа.

Причем сейчас они заявляют о преследовании благородной цели. В дальнейшем она традиционно может превратиться в попытку навязать народу суждения оппозиционного толка. Ходорковский использует отработанные шаблоны формирования информационных ресурсов, за исключением того, что сейчас на его стороне выступят довольно популярные деятели. Однако с уверенностью можно сказать, что хамоватые и аморальные личности не должны напоминать правительству о долге, а обществу об идеалах.