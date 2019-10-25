Памятник сестре милосердия появился в больнице святой Марии Магдалины. ФАН-ТВ

Петербургская больница святой Марии Магдалины отмечает свое 190-летите, в честь этого события во дворе медицинского учреждения открыли памятник сестре милосердия.

Ее образ воплощен в скульптуре петербургскими мастерами Маратом Кулиевым и Максимом Лапачугиным. Памятник связан с идеей повышения престижа профессии медицинской сестры и ее значимости в современной медицине. По словам одного из скульпторов, в основе лежит собирательный образ сестры милосердия, однако, в чертах лица проглядывается и мать художника, и прабабушка, которая вдохновляла его на создание скульптуры. В Великую Отечественную войну она работала в госпитале.

«Когда мы обсуждали проект памятника, свеча была тем элементом, который должен был быть. Милосердие — это как раз доброта, какие-то хорошие теплые чувства, все вот это символизирует», — рассказывает Максим Лапачугин художник скульптор.

Освятил памятник митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На праздник также прибыли представители администрации и главный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Министерства здравоохранения по Северо-Западному федеральному округу Ирина Бубликова.

Она отметила, что профессия медицинской сестры стала возвращать себе достойное место в обществе. Город и комитет думают об увеличении площадей образовательных медицинских учреждений, чтобы люди, которые хотят освоить эту специальность, имели такую возможность.

«На сегодняшний день это действительно профессия, которая востребована очень сильно. Самое интересное, что в Петербурге и в России она интересна выпускниками школ в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Конкурс на поступление на обучение на медсестру доходит до 4 и 4,5 человек на место. Действительно во всех сферах, какую бы блестящую операцию не сделал врач или, скажем, поставил диагноз, без медицинской сестры и в высоких технологий, в домах сестринского ухода, в хосписах без медсестер не обойтись. И они очень и очень нужны. Я действительно сегодня очень счастлива, что появился вот такой памятник, потому что про врачей очень часто мы слышим в прессе и в СМИ. Крайне редко, когда мы слышим слова благодарности именно медсестрам», — говорит Ирина Бубликова, главный специалист по управлению сестринской деятельностью СЗФО.

Ирина Бубликова также отметила, что сейчас в Петербурге работают около 47 тысяч специалистов среднего звена, но даже этого не достаточно, необходимо почти в два раза больше.

Майские указы президента уже начали исполняться практически во всех медицинских учреждениях Петербурга. Однако медсестрам по-прежнему приходится работать на нескольких ставках, из-за низкой зарплаты. Необходимо стремиться к тому, чтобы они могли получать среднюю оплату по региону на одной ставке.