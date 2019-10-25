Кадыров рассказалл о начале работы в Сирии военной полиции из Чечни

Грозный, 25 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о чеченских бойцах, которые в составе военной полиции России патрулируют зону безопасности на севере Сирии, откуда выводятся курды-боевики.

«Военнослужащие, командированные в Сирию, имеют хорошую подготовку. Ранее их службу в Сирии положительно отмечали представили местного населения и органов власти», — пишет он в Telegram-канале.

Кадыров также добавил, что чеченский фонд имени Ахмата Кадырова оказывает помощь местному населению, пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что глава Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером по телефону совместную работу против бандформирований курдов в Сирии. В Анкаре отметили, что в ходе телефонных переговоров Герасимов и Гюлер обсудили безопасность в Сирии и каждодневные события в регионе.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские радикалы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. 22 октября Россия и Турция подписали меморандум взаимопонимания по Сирии, после чего турецкая операция официально завершилась. В настоящее время из созданной на севере Сирии выводятся боевики, а РФ и Турция осуществляют патрулирование.



1 Организация запрещена на территории РФ.