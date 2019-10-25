Эксперт объяснил, как Шойгу ответит на размещение запрещенных ДРСМД ракет в Европе и АТР

Россия должна иметь возможность нанести превентивный удар в случае напряженной обстановки в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за выхода США из ДРСМД, считает бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, военный эксперт Айтеч Бижев.

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к новой гонке вооружений, которая коснется и Европы, и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время совместной коллегии с представителями ВС Белоруссии Шойгу указал на возможные последствия выхода США из договора о ракетах средней меньшей дальности (ДРСМД).

«Выход США из ДРСМД ставит под угрозу систему стратегической стабильности в мире и может спровоцировать новую гонку вооружений, причем не только в Европейском, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал российский министр.

По словам Шойгу, для современных международных отношений становится нормой применение «односторонних, в том числе силовых, действий с нарушением международного права».

Глава Минобороны уточнил: в Пентагоне уже допускали, что ранее запрещенные ракеты могут быть размещены не только в Европе, но и в Азии — у границ Китая, который, как заявил вице-президент США Майк Пенс, Вашингтон считает своим главным геополитическим конкурентом.

Как утверждает Айтеч Бижев, министр обороны в этом вопросе абсолютно прав, так как выход США из ДРСМД действительно вызовет гонку вооружений.

«Кроме того, выход США из договора повлечет за собой размещение по периметру всей Российской Федерации ракет. Мы будем вынуждены разрабатывать наземные установки ракет типа «Калибр». Это уже будет гонкой вооружений. Мы должны себя обезопасить и нанести превентивный удар по чужим ракетам, чтобы они не взлетели», — заявил Бижев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Несмотря на то, что гонка вооружений будет, у России должна быть гарантия, что «мы не будем застигнуты врасплох», говорит военный эксперт.

«Если ракеты будут размещены вдоль границ, то подлетное время уменьшается. Мы вынуждены искать любые возможные технические меры защиты, так как подлетное время отрицательное. Поэтому необходимо активизировать все силы разведки, спутниковую группировку. Министр обороны абсолютно прав», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, США вышли из ДРСМД в августе этого года. Россия в ответ была вынуждена тоже приостановить участие в договоре. Оставшись без стран-подписантов, документ прекратил действовать.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва будет размещать такие ракеты только в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что Россия готова в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.