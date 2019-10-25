Эксперт объяснил слова Лаврова о мирной границе с Норвегией

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил норвежский город Киркенес для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Советской армией Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации. Там он встретился со своей коллегой Ине Эриксен Серейде, и министры в дружеской обстановке обсудили международную повестку дня. В ходе общения Лавров подчеркнул, что российско-норвежская граница «самая мирная на европейском континенте и, может быть, не только на европейском». По его словам, народы обеих стран никогда не пересекали ее с захватническими целями, что особенно примечательно, учитывая ее древность — это первая в Европе юридически закрепленная граница, установлена она в 1326 году.

Федеральное агентство новостей попросило председателя Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергея Орджоникидзе оценить слова и визит главы МИД РФ.

«Войска Советского Союза действительно освобождали Норвегию от фашистской оккупации, так что нет ничего удивительного в том, что наш министр иностранных дел приглашен на празднование в честь ее освобождения, норвежцы нам благодарны, — сказал Сергей Орджоникидзе. — Тем не менее нельзя забывать, что эта страна — член блока НАТО, она не может вести независимую внешнюю политику, как бы ей ни хотелось».

В этой связи «мирность» российско-норвежской границы довольно условна, ведь это граница с блоком, направленным против России. Однако, считает эксперт, Сергей Лавров поступил правильно, заявив об исторически сложившихся добрых отношениях между странами, ведь на нем лежит ответственность за формирование имиджа нашей страны.

«Вы же не станете грубить хозяину дома, когда приезжаете к нему в гости? Здесь все то же самое. Надо сказать что-то приятное, вести себя сугубо дипломатично, — отметил Орджоникидзе. — Этим, кстати, и отличается наша дипломатия от европейской и американской — своей дипломатичностью, ведь мы никогда «не выносим сор из избы» и не устраиваем публичных разборок».

Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству также коснулся темы заградительных сооружений на границе между двумя государствами со стороны Норвегии, сооруженными в 2016 году. По его словам, они были возведены под давлением и по инициативе НАТО.

«Беженцы тут абсолютно не при чем, — заявил Орджоникидзе. — Это геополитическая позиция американцев: Норвегия имеет стратегическое значение и находится под их особым контролем, как-никак, это самая первая граница Североатлантического альянса с блоком Варшавского договора (появилась в 1949 году. — Прим. ФАН)».

Напомним, итоги Второй мировой войны не привели к пересмотру границ между Россией и Норвегией. После заключения формального соглашения о границе в 1949 году, она полностью приобрела современный вид и имеет протяженность 195,8 километров: в данное время с норвежской стороны границы расположен фюльке Финнмарк, а с российской — Мурманская область. Имеется участок морской межгосударственной границы в 23,3 км. Пропускной пункт — Стурскуг-Борисоглебский, через который в год границу пересекает 35 тысяч человек.