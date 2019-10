Суд удовлетворил иск Дерипаски к публиковавшим фейки западным СМИ

Краснодар, 25 октября. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск российского предпринимателя Олега Дерипаски к западным СМИ The Nation, The Telegraph и The Times. Об этом говорится в картотеке дел.

«Иск удовлетворить полностью», — указывается в карточке.

Публикации в перечисленных изданиях стали основанием для персональных американских санкций. После их введения, а именно в марте этого года, Дерипаска подал иск против министерства финансов США, чтобы оспорить наложенные на него ограничительные меры.

Представитель российского бизнесмена подчеркивал, что все обвинения в адрес Дерипаски, о которых шла речь в этих статьях, не имели под собой никаких оснований — они появились со слов конкурентов главы «Русала», а также из-за слухов и домыслов.

В пятницу представители всех трех ответчиков не явились в суд на Кубани. Как отметил адвокат Дерипаски Алексей Мельников, это прямое свидетельство отсутствия у изданий, публиковавших фейки, весомых аргументов.

Отметим, что предприниматель в иске попросил суд не только признать, что материалы не соответствуют действительности, но и удалить их из Сети, а также опубликовать опровержения.

Сторона защиты бизнесмена уточняла, что вердикт суда не будет безусловным основанием для удовлетворения американского иска Дерипаски, потому что между странами нет соответствующего договора. Однако решение суда на Кубани вполне может быть одним из доказательств в процессе, который ведется в США.

Напомним, Вашингтон внес Дерипаску в черный список (Specially Designated Nationals List или SDN) в апреле 2018 года. Активы участников перечня были заблокированы в США, запрет распространялся даже на ведение бизнеса с ними. После того, как Дерипаска уменьшил свою долю в En+ ниже 44,95%, корпорация и подконтрольные ей «Евросибэнерго» и «Русал» были выведены из-под санкций.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что с приближением даты новых выборов президента США в этой стране «градус общей истерии» будет только нарастать. Россия, указал он, на уровне американского истеблишмента признана «геополитическим соперником» США, поэтому «всегда виновата».

Похожее мнение выразил в пятницу и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что американские СМИ теряют чувство реальности и адекватность по мере приближения выборов президента США. Официальный представитель Кремля рекомендовал воспринимать американскую информационную политику «с известными допусками».