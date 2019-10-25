В МВД ЛНР рассказали о работе нового отделения миграционной службы в Луганске

Луганск, 25 октября. Открытие дополнительного отделения миграционной службы ЛНР позволит вдвое ускорить паспортизацию жителей Луганска. Об этом сообщил министр внутренних дел Луганской Народной Республики, генерал-майор полиции Игорь Корнет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Для удобства граждан, для увеличения пропускной способности был открыт еще дополнительный пункт миграционной службы в Жовтневом районе. Это позволит нам нарастить паспортизацию нашего населения именно в два раза по Жовтневому району», — сказал Корнет.

Он отметил, что в новом центре миграционной службы находятся и отделение банка, и системы дактилоскопирования. Корнет рассказал, что совместно с министерством связи ЛНР была проведена большая работа. Благодаря ей удалось запустить опцию электронной очереди, которая дает возможность посетителям приходить в отделение миграционной службы к назначенному времени и избежать живых очередей.

Министр сообщил, что МВД ЛНР планирует в ближайшие две недели открыть аналогичные дополнительные центры миграционной службы в Артемовском и Ленинском районах Луганска.

«В дальнейшем будем также проводить работу и открывать подобные пункты по наиболее напряженным регионам нашей республики», — добавил он.

Начальник ОМС Жовтневого районного управления внутренних дел, подполковник полиции Игорь Мележик отметил, что новое отделение сможет ежедневно принимать до 100 человек. Он пояснил, что на прием документов для получения паспорта ЛНР рассчитано 20 минут, а при оформлении паспорта РФ — 30 минут.

В августе пресс-служба МВД ЛНР сообщила, что в Петровском был открыт дополнительный пункт приема документов на получение гражданства РФ. Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех проживающих на территории Донбасса.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской народных республик. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.