Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. События дня. ФАН-ТВ

Бутина выходит на свободу
Американская эпопея с участием россиянки Марии Бутиной наконец завершается. По некоторым данным, девушку уже перевели из тюрьмы Флориды в депортационный центр. Оттуда она вылетает на родину, где окажется уже завтра утром. И, вероятно, расскажет подробности своего заключения. Прошлым летом уголовное дело Бутиной вызвало громкий скандал между Москвой и Вашингтоном. В июле 2018-го в США, где она на тот момент училась уже два года, ее задержали якобы за сбор неких сведений в пользу российских властей. Чуть позже 30-летнюю Бутину обвинили в незаконной работе иностранным агентом. По версии Штатов, она действовала без необходимой регистрации. Суд приговорил россиянку к 1,5 годам тюрьмы, хотя, вообще-то, ей грозило до 15. От более серьезного срока спасла сделка со следствием, на которую россиянка пошла, частично признав вину. В то же время СМИ не раз писали о тяжелых условиях заключения, что, вероятно, тоже вынудило Бутину пойти на такой шаг. Наше Министерство иностранных дел возмутилось этой историей и посчитало, что США пытается вовлечь Бутину в досье о пресловутом «российском вмешательстве». Дипломаты МИДа не раз высказывались в поддержку россиянки и более чем на год закрепили ее фото во всех соцсетях. И не исключено, что широкая огласка инцидента тоже сыграла свою роль.
РФ обеспокоена планами США в Сирии
Но радоваться дипломатам пока явно преждевременно. Из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ведь планы властей США снова отправить 500 военных на северо-восток Сирии явно не помогут решить кризис в регионе. На эту тему высказался замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, сигналы Вашингтона меняются слишком часто и грозят осложнениями. Особенно в свете последних соглашений лидеров России и Турции. На встрече 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум по Сирии. Согласно одному из пунктов, наша страна вводит на север арабской республики отряды военной полиции. Она проследит за тем, чтобы курдские боевики (и в то же время союзники США) покинули регион в течение 150 часов. Американские войска, к слову, ушли из районов, где с 9 октября проходила турецкая операция «Источник мира». Из соображений безопасности. Но стоило Эрдогану объявить о ее прекращении, как Штаты тут же заговорили о возвращении. Лидер США Дональд Трамп внезапно озаботился местными нефтяными месторождениями, в Twitter он яростно призвал не допустить возвращения на эти объекты «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Той самой, о разгроме которой в Сирии Трамп неоднократно заявлял. На деле, вероятно, это лишь повод для курдских террористов и дальше грабить богатую нефтью Сирию. При поддержке своих американских союзников.
Центробанк пошел на снижение
Российский Центробанк принял новое «ключевое решение». Регулятор вновь понизил ключевую ставку, теперь с 7% до 6,5% годовых. Для нее это уже четвертый спуск в этом году, но самый резкий относительно предыдущих: трижды планка опускалась на 25 так называемых базисных пунктов, а сегодня на 50. В целом с января показатель изменился уже больше, чем на процент, и впервые достиг минимальных, докризисных значений 2014 года. Именно тогда на фоне событий «крымской весны» и падения рубля ставка подскочила с 5,5% до 17%. И лишь в 2015-м наметилась тенденция к снижению, она длится по сей день. Для дальнейшего спуска «ключевой планки», то есть того минимума по которому ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам, эксперты оценят все возможные риски. Однако сегодня регулятор снизил прогноз годовой инфляции почти на процент (с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%), заметив, что это даже превосходит ожидания. Следующее «ключевое решение» по ставке Центробанк может принять еще до конца года, 13 декабря.