Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. События дня. ФАН-ТВ

Бутина выходит на свободу Американская эпопея с участием россиянки Марии Бутиной наконец завершается. По некоторым данным, девушку уже перевели из тюрьмы Флориды в депортационный центр. Оттуда она вылетает на родину, где окажется уже завтра утром. И, вероятно, расскажет подробности своего заключения. Прошлым летом уголовное дело Бутиной вызвало громкий скандал между Москвой и Вашингтоном. В июле 2018-го в США, где она на тот момент училась уже два года, ее задержали якобы за сбор неких сведений в пользу российских властей. Чуть позже 30-летнюю Бутину обвинили в незаконной работе иностранным агентом. По версии Штатов, она действовала без необходимой регистрации. Суд приговорил россиянку к 1,5 годам тюрьмы, хотя, вообще-то, ей грозило до 15. От более серьезного срока спасла сделка со следствием, на которую россиянка пошла, частично признав вину. В то же время СМИ не раз писали о тяжелых условиях заключения, что, вероятно, тоже вынудило Бутину пойти на такой шаг. Наше Министерство иностранных дел возмутилось этой историей и посчитало, что США пытается вовлечь Бутину в досье о пресловутом «российском вмешательстве». Дипломаты МИДа не раз высказывались в поддержку россиянки и более чем на год закрепили ее фото во всех соцсетях. И не исключено, что широкая огласка инцидента тоже сыграла свою роль.

РФ обеспокоена планами США в Сирии Но радоваться дипломатам пока явно преждевременно. Из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ведь планы властей США снова отправить 500 военных на северо-восток Сирии явно не помогут решить кризис в регионе. На эту тему высказался замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, сигналы Вашингтона меняются слишком часто и грозят осложнениями. Особенно в свете последних соглашений лидеров России и Турции. На встрече 22 октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум по Сирии. Согласно одному из пунктов, наша страна вводит на север арабской республики отряды военной полиции. Она проследит за тем, чтобы курдские боевики (и в то же время союзники США) покинули регион в течение 150 часов. Американские войска, к слову, ушли из районов, где с 9 октября проходила турецкая операция «Источник мира». Из соображений безопасности. Но стоило Эрдогану объявить о ее прекращении, как Штаты тут же заговорили о возвращении. Лидер США Дональд Трамп внезапно озаботился местными нефтяными месторождениями, в Twitter он яростно призвал не допустить возвращения на эти объекты «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической группировки). Той самой, о разгроме которой в Сирии Трамп неоднократно заявлял. На деле, вероятно, это лишь повод для курдских террористов и дальше грабить богатую нефтью Сирию. При поддержке своих американских союзников.