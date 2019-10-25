«Нафтогаз» сообщил, что все акции дочерней компании «Газпрома» арестовали в Амстердаме

Киев, 25 октября. Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций компании «Южный поток», дочерней компании «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Предприниматель возмутился в социальной сети Facebook отсутствием широкого освещения данного события.

«Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах», — сообщил Витренко в посте.

Напомним, что в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам между компаниями России и Украины по контрактам на поставку и транзит газа, обязав «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Российская газовая компания обжаловала решение, а также потребовала полной отмены «транзитного» вердикта. Летом апелляция была отклонена. После этого Киев попытался принудительно взыскать средства с активов «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

Компания «Южный поток» отвечала за строительство морской части газопровода «Турецкий поток», проходящего по дну Черного моря.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился мнением, что проект «Северный поток — 2» не повторит судьбу своего предшественника, а наоборот, будет выполнен с опережением сроков.