Москва, 25 октября. Певица Наргиз Закирова рассказала о побоях и угрозах со стороны бывшего супруга.

Артистка в беседе с Ириной Шихман в YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о том, что ей пришлось пережить в одном из браков. Наргиз отметила, что бывший супруг избивал ее.

Первый инцидент произошел через несколько месяцев, когда она переехала к нему на съемную квартиру. Певица была беременна от этого человека. Когда она приходила домой от подруги, то нередко находила дома женские вещи. Наргиз рассказала шокирующие подробности об отношениях с экс-супругом.

«Что-то такое я ему сказала по этому поводу, на что он меня молча очень сильно толкнул в грудь, — вспоминает она. — Я упала на кровать и ударилась головой об стену».

После этого случая избиения стали носить систематический характер. Певица обращалась за помощью к родным, однако ей никто не верил, потому что муж казался добропорядочным семьянином.

«Люди просто от него млели. Когда моя мама рассказывала, предположим, нашим родственникам о том, что там произошло то-то и то-то, они не могли поверить, — рассказала она. — Как? Он? Да в жизни невозможно поверить, что он мог».

Однако нездоровые отношения достигли своего пика. Супруг сломал Наргиз челюсть за то, что она отказалась присоединиться к его друзьям за столиком в ресторане. Женщина пояснила, что на тот момент являлась сотрудницей заведения, и такое поведение на работе не позволялось.

Когда она с супругом шла домой, он молча развернулся и ударил ее в челюсть. На ее вопрос, зачем он это сделал, муж ответил угрозой.

«Он мне сказал: «В следующий раз я тебя вообще убью, поняла?» — отметила певица. — Я стою и понимаю, что я не могу закрыть рот, потому что челюсть у меня свернута».

После этого женщина упала на изгородь, а он ее продолжил избивать ногами. К счастью, мимо проезжала полицейская машина.

Ранее Закирова заявила, что пять лет провела в «тюрьме» под названием Malfa.